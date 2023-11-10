Karabağlar, Atatürk'ü Özlemle Anıyor

Karabağlar Belediyesi’nin Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ve Karabağlar Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği “Atatürk Fotoğraflarının Hikayesi” söyleşisiyle ve “Atatürk ve Cumhuriyet Şehri İzmir” konulu fotoğraf sergisinin açılışı, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Karabağlar Belediyesi'nin Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ve Karabağlar Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği "Atatürk Fotoğraflarının Hikayesi" söyleşisiyle ve "Atatürk ve Cumhuriyet Şehri İzmir" konulu fotoğraf sergisinin açılışı, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Söyleşi ve sergi açılışına, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, İFOD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök ve yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında konuklar, önce Araştırmacı Yazar Dr. Tuna Yılmaz'ın Atatürk fotoğraflarının bilinmeyen ayrıntılarını paylaştığı sunumunu ilgiyle izledi. Sunumun sonunda Başkan Selvitopu Yılmaz'a fidan dikim sertifikası vererek teşekkür etti.

Daha sonra Proje Koordinatörlüğünü Mehmet Yasa'nın gerçekleştirdiği ve 48 sanatçının 100 fotoğrafıyla yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Başkan Selvitopu, 100. yılını kutlanan Cumhuriyetin dimdik ayakta olduğunu hatırlattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta olmamasına karşın fikirleriyle ülkesini yönetmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Yaşarken ortaya koyduğu ilkeler bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutuyor ve daha ileri noktalara taşıyor Ülke ve ulus olarak böyle bir lidere sahip olmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak O'nun düşüncülerini, hedeflerini hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Açılışını yaptığımız sergi de bu amacı taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal ve kurduğu Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak. Gelecek kuşaklar da Atatürk'le büyüyecek ve halkımız O'nu bağrına basmaya devam edecek. Atatürk'ü unutturmak isteyenler ise kendileri unutulup gidecek" diye konuştu.

Proje Koordinatörü Mehmet Yasa ve İFOD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök de katkıları nedeniyle Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Törenin sonunda sergide eserleri olan sanatçılara katılım belgeleri verildi.

Sergi, 31 Aralık tarihine kadar Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde açık kalacak.