Kahramanmaraş Depreminin Yıldönümünde Akın Ailesinin Dramı

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerine Hatay merkezde yakalanan Akın ailesi, yaşadıkları binanın enkazında kaldı. Anne Azime Akın ile 3 kızı enkazdan sağ olarak çıkarılırken, baba Ahmet Akın hayatını kaybetti. Tek bacağı ampute edilen Tuğba Akın (14), depremden önce asker olmak istediğini ancak artık olamayacağını ifade etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerde en fazla hasara uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depreme Hatay merkezdeki General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yakalanan 5 kişilik Akın ailesinin 4 katlı evinin ilk 2 katı yıkıldı.

"Enkazdan 2. gün çıkarıldılar"

Enkaz altında kalan ailenin yardımına koşan arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi ile depremin 2. gününde anne Azime Akın, kızları Nurgül Akın (20), Damla Akın (16) ve Tuğba Akın (14) enkazdan sağ olarak kurtarılırken, baba Ahmet Akın'ın (50) cansız bedenine ulaşıldı. Tedavi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen anne ve 3 kızı, Adana'da yeni bir hayat kurdu.

Deprem anında evlerinde uyuduğunu ve kızlarının kendisini uyandırdığını belirten anne Azime Akın, yaklaşık 20 saniye sonra evlerinin yıkıldığını ifade etti. 40. saatte enkazdan kurtarıldıklarını dile getiren Akın, "En büyük kızım yaşam üçgeni oldu, onda sağlık sorunu oluşmadı. Ortanca ve küçük kızlarım ile benim ayağımda sorun oluştu. En küçük kızımın ayağı sonrasında ampute oldu" dedi.

"İnsan o günü tekrar yaşıyor"

Depremin yıl dönümü geldiğinde yeniden aynı korkuyu yaşadığını belirten Akın, "İnsan o günü tekrar yaşıyor, Allah kimseye tekrar aynı şeyleri yaşatmasın. Depremin ardından Adana'ya geldim ve buraya yerleştim. Burada tedavilerimiz devam ediyor. Çocukların yaşam kalitesi burada daha iyi oldu. Sosyal hizmetler bize elini uzattı. Her türlü sıkıntımızda onlarla temasa geçebiliyoruz." ifadelerini kaydetti.

"Depremden önce asker olmak istiyordum"

Deprem olduğu andan sonrasında bayıldığını söyleyen Tuğba Akın, enkazın altında gözünü açtığını ve ne zaman kurtulacağını düşündüğünü aktardı. Bir süre sonra çıkamayacağını düşündüğünü ifade eden Akın, sonrasında dışarıdan gelen sesleri duymaya başladığını kaydetti.

Depremden önce asker olmak istediğini dile getiren Akın, "Şu an yine istiyorum ama araştırmalarıma göre ayağım ampute olduğundan dolayı olamam. Şu aralar daha çok ampute futboluyla uğraşıyordum ancak bırakmak zorunda kaldım. Asker olamama düşüncesi bazen beni üzüyor ama bir süre sonra alışıyorum" şeklinde konuştu.

LGS'ye hazırlandığını ifade eden Tuğba Akın, iyi bir puan almak istediğini sözlerine ekledi.

Nurgül Akın ise yaşam üçgeni alanında kaldığını ve bu sebepten kendisinde sağlık sorunu oluşmadığını anlattı. Akın, deprem sonrasında Adana'da bir araya geldiklerini ve yardımlarla Adana'da ev tutarak yaşamlarını sürdürdüklerini kaydetti. - ADANA