Kadınların Güçlenmesi ile Şiddete Karşı Ortak Mücadele

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, asrın felaketi sonrası çalışmalarını yeni yerinde sürdüren KADEM Malatya İl Yönetimini ziyaret ederek şiddetle mücadele, deprem sonrası toplumsal dayanışma ve sosyal projeleri değerlendirdi.

KADEM Malatya İl Yönetimi ile bir araya gelen AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kadınların toplum hayatına kattığı emek, incelik ve üretkenliğin özellikle deprem sonrası süreçte daha görünür hale geldiğini belirtti. Kadının dokunduğu her alanda iyiliğin ve umudun güçlendiğini ifade eden Ölmeztoprak, sevgi ve merhametin olduğu yerde şiddetin barınamayacağını söyledi.

"Şiddete yer yok" mesajı ve turuncu farkındalık

Her türlü canlıya şiddetin insan onurunu yaralayan bir mesele olduğuna dikkat çeken Ölmeztoprak, "Farkına var, rengini belli et, şiddeti durdur" çağrısının tüm kesimlerde yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Turuncu rengin uluslararası şiddet farkındalığının sembolü olduğunu hatırlatan Ölmeztoprak, bu mücadelede safının net olması adına kendisinin de turuncu rozet taktığını kaydetti.

KADEM'in çalışmalarına destek mesajı

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından KADEM Malatya İl Temsilciliğinin yeni hizmet binasına taşındığını hatırlatan Ölmeztoprak, özellikle dezavantajlı bireylere yönelik oluşturulan bu yeni ortamın şehir için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

KADEM'in eğitim, destek programları ve gönüllülük faaliyetlerinin her ilde olduğu gibi Malatya'da da önemli olduğunu dile getiren Ölmeztoprak, "KADEM'in her çalışmasında yanlarında olmaya devam edeceği." mesajı verdi.

"Kadının güçlenmesi toplumu ayağa kaldırır"

Kadına yönelik şiddetin aileyi ve toplumu derinden yaraladığını belirten Ölmeztoprak, bir tek kadının incinmesinin bile vicdanlarda büyük bir sorumluluk doğurduğunu söyledi. "Kadın güçlenirse aile güçlenir; aile güçlenirse toplum da ayağa kalkar." sözleriyle şiddete karşı ortak mücadelenin önemini bir kez daha vurguladı.

KADEM'DEN "Hep birlikte mücadele" çağrısı

KADEM Malatya İl Temsilcisi Saliha Sırma da ziyarette kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 25 Kasım kampanyasının "Kadına Karşı Şiddetle Hep Birlikte Mücadele" temasıyla yürütüldüğünü belirten Sırma, Milletvekili Ölmeztoprak'ın desteklerinin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek teşekkür etti. - MALATYA