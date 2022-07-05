'kadıköy'ün Herodot'u' Müfid Ekdal İçin Anma Töreni Düzenlendi

Tarih araştırmacısı ve doktor Müfid Ekdal, ölümünün 8. yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Anma programında Dr. Müfid Ekdal'ın Kadıköy Belediyesi Yayınları tarafından yeniden baskısı yapılan 'Saklı Hikayeleriyle ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları' adlı kitabı da ilk kez okuyucuyla buluştu.

Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin eski başhekimlerinden, hayatını hekimliğe ve Kadıköy tarihi üzerine araştırmalara adamış, yazdığı kitaplarla "Kadıköy'ün belleği" haline gelmiş Dr. Müfid Ekdal için ölümünün 8. yılında anma töreni düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi tarafından Caddebostan Kültür Merkezi'nden gerçekleştirilen anma etkinliğine, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, gazeteci-yazar Prof. Dr. Barış Doster, Dr. Müfid Ekdal'ın oğlu Oral Ekdal; kızı Meral Akdikmen ile aile yakınları ve birçok Kadıköylü katıldı.

Ekdal Ailesi tarafından yayın hakları Kadıköy Belediyesi Yayınları'na bağışlanan Dr. Müfid Ekdal'ın 'Saklı Hikayeleriyle ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları' adlı kitabı da ilk kez bu programda okuyucuyla buluştu. Kadıköy Belediyesi'nin ayrıca Ekdal'ın diğer tüm kitaplarını da gözden geçirilmiş yeni baskılarıyla yayınlamaya hazırlandığı belirtildi.

Programda Ekdal Ailesi adına bir konuşma yapan Dr. Müfid Ekdal'ın oğlu Oral Ekdal, 'Saklı Hikayeleriyle ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları' adlı kitabın Kadıköy Belediyesi Yayınları tarafından yeniden yayınlanmasından dolayı yaşadığı mutluluğu paylaştı. Ekdal, "Belediyenin buna sahip çıkmasına biz ailesi olarak gerçekten çok sevindik. Kadıköy Belediyesi söz verdiği üzere babamın tüm kitaplarını dizgisini, yazısını, resimlerini yeniden hazırlayarak teker teker basacak. Bugün ilk olarak basılan Kadıköy Sokakları takdim edildi. Tekrar belediye başkanımız Sayın Şerdil Dara Odabaşı'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da "Kadıköy'ü Kadıköy yapan Kadıköylülerdir. Kentine sahip çıkan, kentinin her milimetrekaresini korumaya çalışan ve kentini geçmişten geleceğe taşıyan, anlatan Kadıköylüler. Bu Kadıköylülerin en başında da Müfid Ekdal geliyor. Bizim ona sahip çıkmamız, onun yazdıklarını tekrar ortaya koymamız bizim Kadıköylülere, Kadıköy'e bir borcumuzdur" dedi. Ekdal Ailesi'ne de teşekkür eden Odabaşı, "Tüm kitapların yayın haklarını sahip çıkmamız için Kadıköy Belediyesi'ne verdiler. Biz de bu güvene layık olmaya çalışacağız. Müfid Ekdal'ın tüm kitaplarını yeniden basıp yayınlayacağız, onun mirasını geleceğe taşıma görevini elimizden geldiğince hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Anma programı, Dr. Müfid Ekdal'ın İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ne bağışladığı fotoğraf koleksiyonu ile ilgili gerçekleştirilen sunum ve TV Kadıköy Youtube kanalının hazırladığı Kadıköy'ün Herodot'u Dr. Müfid Ekdal Belgeseli'nin gösteriminin ardından sona erdi.

ANKA / Yerel