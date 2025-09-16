Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ile Dostluğu Konferansında Anlattı

Türkiye ziyaretleri kapsamında İstanbul'a gelen Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nı ziyaret ettikten sonra İş Kuleleri'nde "Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu" başlıklı bir konferans verdi. Konferansta Prenses Akiko, "Türkiye'deki insanlarla, kültürlerle ve hikayelerle kurduğumuz bağın ne kadar kıymetli olduğunu kazılar sırasında daha derinden hissettim. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu gelecek nesillere aktaracağım" dedi.

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, dün İstanbul'a gelerek bazı kültürel temaslarda bulundu. Türkiye ziyaretleri kapsamında Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nı ziyaret etti. Ziyareti esnasında Çay Seremonisi gerçekleştiren Prenses Mikasa ardından İş Kuleleri'nde "Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu" başlıklı bir konferans verdi. Konferansta, iki ülke arasındaki dostluk ele alınırken, programa Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali katıldı.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, "Türkiye'deki insanlarla, kültürlerle ve hikayelerle kurduğumuz bağın ne kadar kıymetli olduğunu kazılar sırasında daha derinden hissettim. Yıllar sonra 2000'li yıllarda babamın, dedemin isteğiyle başlattığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi'nin inşası için başlattığı kampanya, ailemiz için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Babam, konferanslardan yardım kampanyalarına, golf turnuvalarından konserlere kadar her ayrıntıyı organize etti. Türkiye'ye defalarca gidip geldi. Bu süreçte, üç kuşaktır süren Türkiye sevgimiz daha da pekişti. Ayrıca Türk halkının da Japonya'ya duyduğu dostluğu bizzat deneyimledik. 1890'da Ertuğrul Fırkateyni faciası, ardından 1985'teki İran-Irak Savaşı sırasında Japon vatandaşlarını kurtarmak için Türk Hava Yolları'nın gösterdiği fedakarlık, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Babam sık sık, 'Denizde yaptığımız yardımı gökyüzünde geri verdiler' derdi. Bugün Türkiye bizim için hala çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bu bağ, sadece bir aile hikayesi değil Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprü. Ben de ailemden devraldığım bu sorumluluğu, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun gelecek nesillere aktarılması için sürdüreceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL