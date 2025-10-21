Haberler

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde özellikle Bandırma hattında 400 yıldır enerji birikimi olduğunu belirterek "Bu bölgede dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu. Moriwaki, Kırıkkale'de büyük deprem beklenmediğini, ancak Bandırma çevresinin risk taşıdığını söyledi ve "Her birey depreme karşı hazırlıklı olmalı" dedi.

Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde özellikle Bandırma hattında yaklaşık 400 yıldır enerji birikimi olduğunu belirterek, "Bu bölgede dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye'nin Depremselliği" başlıklı konferansta konuşan Moriwaki, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerindeki konumuna dikkat çekti. Prof. Dr. Orhan Doğan moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Japonya ile Türkiye'nin benzer sismik özellikler taşıdığını vurgulayan Moriwaki, depreme dayanıklı yapıların önemini anlattı.

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

"BANDIRMA'DA 400 YILDIR DEPREM OLMADI"

Konferansın ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan Moriwaki, özellikle Marmara Bölgesi'nde riskin devam ettiğini belirterek "2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla ve İzmir depremleri oldu. Ancak İzmir fay hattı henüz kırılmadı. Marmara Bölgesi'nde Yalova-Çınarcık hattı 1999'da, Çanakkale-Gelibolu hattı ise 1912'de kırılmıştı. Ancak Tekirdağ'dan Yalova'ya kadar olan 170 kilometrelik hat üç bölüme ayrılabilir. Silivri açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu ama bu bölge tam anlamıyla rahatlamış değil. Küçükçekmece-Yalova arasında 70 kilometrelik kesim büyük deprem üretme potansiyelini koruyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Balıkesir ve Ayvalık yönünde uzanan bir fay hattı var. Bandırma'da yaklaşık 350-400 yıldır büyük bir deprem yaşanmadı. Bu nedenle orada enerji birikimi söz konusu, dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

"KIRIKKALE'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR"

Moriwaki, İç Anadolu'daki sismik duruma da değinerek, "Kırıkkale'nin güneyinde kısa bir fay hattı var, bu hat Tuz Gölü yönüne gidiyor. Çankırı'nın kuzeyinde de aktif bir fay mevcut. Ancak Ankara zemini kaya yapıda ve doğrudan fay hattı üzerinde değil. Bu nedenle Kırıkkale'de büyük bir deprem beklenmiyor. Fakat Kütahya, Niğde ve Konya çevresinde küçük sarsıntılar zaman zaman yaşanabilir" dedi.

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

"HERKES DEPREME HAZIRLIKLI OLMALI"

Japon uzman, Türkiye'de bireysel hazırlığın önemine de dikkat çekerek, "Deprem her an olabilir, bu nedenle herkesin hazır olması gerekiyor. Acil durum çantasında su, düdük, çikolata ve tuz gibi temel ihtiyaçlar mutlaka bulunmalı. Evdeki eşyalar sabitlenmeli ve aile üyeleri önceden toplanma noktası belirlemeli. 2011'de Japonya'da deprem olduğunda ailemle buluşamadım. Bu yüzden herkes önceden nerede buluşacağını bilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.