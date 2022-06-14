Jandarma teşkilatı 183 yaşında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma teşkilatı 183 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Jandarma teşkilatı 183 yaşında

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kent Meydanında düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ve askeri personel 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Atatürk köşesine çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona ererken kutlamalar 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Karabük Gümüş Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title