Jandarma teşkilatı 183 yaşında Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi. Kent Meydanında düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ve askeri personel 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Atatürk köşesine çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törene İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona ererken kutlamalar 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Karabük Gümüş Yerel Haberler

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