İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Hanım" Belgeselini İzledi - Haberler

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Hanım" Belgeselini İzledi

ANKA - Yerel
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Leyla Hanım' Belgeselini İzledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte, Türkiye’de tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan “Leyla Hanım” belgeselini izledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte, Türkiye'de tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan "Leyla Hanım" belgeselini izledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'de tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan "Leyla Hanım" filminin yarışacağı 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için Safranbolu'ya gitti. Başkan Hürriyet, "Leyla Hanım" belgesel filminin özel gösteriminden önce Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Başkan Hürriyet, daha sonra Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve "Leyla Hanım" filmi yönetmeni İlke İşisağ, oyuncular Devrim Nas ve Anıl Taşezen ile birlikte belgesel filmi izledi.

TÜRKİYE'DE TEK DERECELİ SEÇİMLE SEÇİLEN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI

"Leyla Hanım" belgesel filmi, 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 1971 yılında geçirdiği trafik kazasında, üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatını konu alıyor.

ANKA / Yerel

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