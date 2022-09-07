İzmirli Muhtarlardan 100'üncü Yıl Performansı

İzmir’in 100’üncü kurtuluş yıl dönümü için hayatlarında ilk defa eğitim alarak tiyatro sahnesine çıkan 100 muhtar, Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikalini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahneledi. İzmir’in kurtuluş öyküsünü muhteşem bir performansla sahneleyen muhtarları Türkiye’ye ilham olması için turneye çıkarmak istediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye yine İzmir’den ilham almalı” dedi.

İzmir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümü için hayatlarında ilk defa eğitim alarak tiyatro sahnesine çıkan 100 muhtar, Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikalini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahneledi. İzmir'in kurtuluş öyküsünü muhteşem bir performansla sahneleyen muhtarları Türkiye'ye ilham olması için turneye çıkarmak istediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye yine İzmir'den ilham almalı" dedi.

İzmir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümü için kentin dört bir yanından 100 muhtarın bir araya gelerek hazırladıkları "Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali" Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahnelendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iki aylık tiyatro ve müzik eğitimi alarak sahneye çıkan muhtarlar, Afyon'dan İzmir'e düzenlenen Zafer ve Anma Yürüyüşü kapsamında Alaşehir'de sahneledikleri oyunun ardından İzmir'de seyirci karşısına çıktı. AASSM Büyük Salon'un tamamen dolduğu oyuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Şükran Nurlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"İZMİR'İN ANLATACAK BİR HİKAYESİ DAHA VAR"

Tiyatro oyununu büyük bir beğeniyle izledikten sonra sahneye çıkarak muhtarları ve eğitmenleri tebrik eden Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Bu kurtuluş destanı, olağanüstü güzel anlatıldı, tüylerimiz diken diken oldu. Sizleri bu muazzam şov için tebrik ediyorum. Gerçekten muhtar arkadaşlarımın her biriyle iftihar ediyorum. İzmir'in Saat Kulesi gibi, körfezi gibi anlattığımız çok özel şeyleri vardır. Bundan anlatacak bir hikayemiz daha var; İzmir muhtarları. İzmir yine İzmirliliğini yaptı. Bu arkadaşların Türkiye'yi fethetmesi lazım. Arkadaşlarımızı turneye çıkarmamız lazım. Türkiye sizlerden ilham almalı. İzmir yine Türkiye'ye örnek olmalı. Bunu muhtarlarımız yapacak biliyorum. Bütün Türkiye'ye umut verecekler. Kurtuluş destanını yazanlar rahat uyusunlar. Arkalarından gelen muhtarlarımız sonuna kadar onların hatıralarına sahip çıkıyorlar"

İLK DEFA SAHNEYE ÇIKTILAR

İzmir'in 100'üncü yaşı için gönüllü olarak muhtarlıklarından çıkarak hayatlarında ilk defa sahneye çıkan muhtarlar, sergiledikleri performansla İzmir'in kurtuluş hikayesini anlattı. Müzikalin genel sanat yönetmenliğini Vedat Murat Güzel, yönetmenliğini Aysel Güzel, yazarlığını Emre Behiç Yavuz, müziğini Pelin Kadıoğlu, dans koreografisini ise Özgür Adiloğlu üstlendi. Ege Bölgesi türkülerinden yola çıkarak üç efe ve iki kadın kahramanın hikayesinin anlatıldığı oyunda Atçalı Mehmet, Yörük Ali, Çakırcalı Mehmet, Çete Emir Ayşe, Gördesli Makbule gibi bilinen kişilerin yanında kurgusal karakterler canlandırıldı. Orkestrası, korosu, halk dansları grubu, geniş oyuncu kadrosu, dekor ve kostümüyle görkemli bir görsel şölen sunan oyuna, seyirciler alkışlarıyla eşlik etti.

Muhtarlar, AASSM'deki performansın ardından 8 Eylül'de Kemalpaşa'da Dere Mesire Alanı'nda izleyiciyle buluşacak.

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-Genel ve detay görüntüler

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer"in konuşması