2,5 milyar liralık miras davası: Mezarlıkta önlem alınsın!

1916 yılında, Yunanistan'ın İskeçe kentinden Türkiye'ye gelen, İzmir'in tanınmış ailelerinden Selvili ailesinin büyüğü Mehmet Selvili, Yunanistan'da yaşayan Hilmi, Mustafa, Emine, Seher, Hakkı ve Osman Nuri adında 6 çocuğunun en büyüğü olan Hilmi'yi yanında getirdi. Daha sonra diğer 5 çocuğu da ülkeye gelirken iddiaya göre çocuklar baba Mehmet Selvili'nin nüfusuna kayıt olmadı. Mehmet Selvili de hayatını kaybedince tüm mirası nüfusta kayıtlı olan mirasçısı Hilmi Selvili'ye kaldı. Mehmet Selvili'nin diğer 5 çocuğu da belli aralıklarla yaşamlarını yitirirken bu 5 çocuktan 4'ü de geriye bir varis bırakmadı.

"OSMAN NURİ SELVİLİ AMCAMIZ DEĞİL"

Mehmet Selvili'nin oğullarından Osman Nuri Selvili'nin 1980 yılında evlat edindiği Esen Gül Selvili Berker, babasının hakkı olduğunu öne sürerek nüfus idaresine geçen ocak ayında avukatı Hüseyin Ercüment Değer aracılığıyla dava açtı. İzmir ve Çeşme'de bulunan plaza ve diğer taşınmaz mallar dahil yaklaşık 2,5 milyar liralık mirası belirleyecek olan dava ise bugün İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmeye başlandı. Geçen görülen ikinci duruşmadan sonra karşı taraf, Osman Nuri Selvili'nin amcaları olmadığını iddia etti. Avukat Hüseyin Ercüment Değer ise, hem ölüm ilanlarında ve hem aile fotoğraflarında, Osman Nuri Selvili'nin diğer kardeşlerinin yer aldığını, yaşamlarının son gününe kadar sıklıkla bir araya gelerek aile birliğini devam ettirdiklerini söyledi. Bu duruşmada verilen kararda hakim tarafından, Hilmi Selvili, Mustafa Selvili ve Osman Nuri Selvili'nin mezarlarında fethi kabir işlemi uygulanmasına karar verildi. Ancak mezar açma ve DNA örneği alma işleminin yapılmasına birkaç gün kala, Zeynep Selvili'nin içinde bulunduğu Selvili ailesinin mevcut mirasçıları duruma itiraz etti. İtiraz üzerine mahkeme, beyanda bulunmaları için yeni celseye kadar izin verdi.

"MEZAR YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ŞÜPHELERİMİZ VAR"

Davayla ilgili yeni celse de bugün yeniden görüldü. Esen Gül Selvili Berker ile taraf ve karşı tarafın avukatı davaya katılırken ilk söz Avukat Hüseyin Ercüment Değer'e verildi. Değer, " "Hilmi Selvili mirasçılarına, Osman Nuri Selvili'nin, Hilmi Selvili'nin kardeşi olduğunu kabul edip etmediklerini sormak istiyorum" dedi. Bunun üzerine Hilmi Selvili'nin mirasçılarının vekili, "Hilmi Selvili'nin Osman Nuri adında bir kardeşi yoktur" diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, reddi hakim talebinin karara bağlanması için talebi üst mahkemeye gönderdi. Celsede davacı vekili, Hilmi Selvili ve Osman Nuri Selvili'nin mezar yerinin değiştirilmesi konusunda şüphelerinin bulunduğunu, kabirlerde önlem alınmasını talep etti. Hilmi Selvili'nin mirasçıların vekili, talebe itiraz edip, "Mezar yerinin taşınması mümkün değildir. Şüphe yersizdir" dedi. Ara kararına devam eden hakim, bu aşamada bir işlem uygulanmaya yer olmadığına karar verip davayı erteledi.