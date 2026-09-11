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Trabzonspor'dan Arda Turan bombası

Trabzonspor'dan Arda Turan bombası
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Arda Turan'ın ilk görüşmede bordo-mavililere yanıt vermediği dile getirildi.

Teknik direktör arayışlarına hız veren Trabzonspor'da gündeme bomba gibi düşecek bir isim geldi. Bordo-mavili yönetimin, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran başarılı teknik adam Arda Turan ile temasa geçtiği öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Trabzonspor kurmaylarının tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdiği ve geleceğe yönelik projelerini aktardığı belirtildi. 

ARDA TURAN'DAN CEVAP GELMEDİ

Ancak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi devam eden Arda Turan'ın, yapılan bu ilk temasta bordo-mavili yönetime olumlu ya da olumsuz net bir yanıt vermediği dile getirildi. Teknik direktör belirsizliğini bir an önce çözmek isteyen Trabzonspor yönetiminin, Arda Turan cephesinden gelecek nihai karara göre rotasını çizeceği ve listedeki alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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