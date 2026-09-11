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Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

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Bartın'da arkadaşını tuvalete götürmek için trafiğe çıkan motosiklet sürücüsüne, trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle 89 bin TL para cezası kesildi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde arkadaşı ile birlikte motosikletle seyir halinde bulunan sürücü B.Ü.'yü, yolda jandarma ekipleri durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin plakasız ve çekme belgeli olduğu, sürücünün ise ehliyet ve kaskının bulunmadığı tespit edildi.

89 BİN LİRA CEZA YEDİ

Ekipler, B.Ü isimli motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanması sebebiyle 40 bin TL, çekme belgeli motosiklet kullanması sebebiyle 2 bin 18 TL, trafiğe kasksız çıkması sebebiyle ile bin 246 TL, plakasız araç kullanması sebebiyle ise 46 bin lira olmak üzere toplamda 89 bin 264 TL para cezası kesti. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, sürücünün ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

ARKADAŞINI TUVALETE GÖTÜRMEK İÇİN TRAFİĞE ÇIKMIŞ

Sürücünün arkadaşını, yakındaki tuvalete götürmek istediği ve bu nedenle trafiğe çıktığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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