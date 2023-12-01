İzmir'de Araştırma Kütüphanesi, Süreyya Berfe ve Orhan Koloğlu'nun kişisel kütüphanelerine ev sahipliği yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Araştırma Kütüphanesi, Süreyya Berfe ve Orhan Koloğlu'nun kişisel kütüphanelerine ve eşyalarına ev sahipliği yapacak bir hafıza mekanı olarak yeniden düzenlendi. Başkan Tunç Soyer, bu durumun kendisini şanslı hissettiğini ve gençlerin bu iki hazineyi keşfetmelerini dilediğini belirtti.

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yer alan Araştırma Kütüphanesi, Süreyya Berfe ve Orhan Koloğlu'nun kişisel kütüphanelerine ve eşyalarına ev sahipliği yapacak bir hafıza mekanı olarak yeniden düzenlendi. Başkan Tunç Soyer, "İki Cumhuriyet aydınının izlerini geleceğe bırakmak bize nasip oldu. Ben bu nedenle kendimi çok şanslı hissediyorum. İki Cumhuriyet aydınına ev sahipliği yapmak gurur verici" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençlik kenti vizyonuyla Gençlik Yerleşkesi'ne dönüştürülen Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yer alan Araştırma Kütüphanesi, Orhan Koloğlu'nun kişisel kütüphanesine ve Süreyya Berfe ile İlkdördün Kültür ve Sanat Vakfı tarafından bağışlanan Süreyya Berfe'ye ait kişisel kütüphaneye ve eşyalarına ev sahipliği yapacak bir hafıza mekanı olarak yeniden düzenlendi. 2020 yılından aramızdan ayrılan tarihçi, gazeteci, akademisyen ve yazar Orhan Koloğlu ile Urla'da yaşayan şair ve yazar Süreyya Berfe'ye ait 4 bin 500 kitabın bulunduğu kütüphaneyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ziyaret etti. Buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Orhan Koloğlu'nun yeğeni Sina Koloğlu, Süreyya Berfe'nin kurucusu olduğu İlkdördün Kültür ve Sanat Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Vural ve vatandaşlar katıldı. Program süresince piyanist kardeşler Can Özükan ve Yiğit Özükan, Chopin, Debussy ve Schubert'in eserlerinden oluşan bir dinleti sundular.

"GENÇLER BU İKİ HAZİNEYİ KEŞFETSİNLER"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İki büyük hazineyle buluştuk. Her biri eşsiz hazineler. Geleceğe miras bırakılacak hazineler. İki Cumhuriyet aydınının izlerini geleceğe bırakmak bize nasip oldu. Ben bu nedenle kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlara ev sahipliği yapıyor olmak çok gurur verici. Diliyorum ki gençlik merkezine dönüştürdüğümüz bu tarihi mekanda İzmir'in gençleri bu iki hazineyi keşfetsinler, oradan ilham alsınlar. Bu güzel eserin ortaya çıkmasına katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"İZMİRLİLERE KALIYOR"

Orhan Koloğlu'nun yeğeni Sina Koloğlu "Aslında amcam klasik bir tarihçi değildi. Gazeteciydi, muhabir ruhuyla tarihe baktı. Hep araştırmalarını öyle yaptı. 2002 yılında bu kitapları buraya bağışladı. O zaman şöyle demiş: 60 yıldır Pakistan'dan İngiltere'ye kadar İzmir ile ilgili topladığım belgeler var. Elinde geçmişle ilgili belgeleri olanlar bunları sağlıklarında mutlaka bu ve benzeri yerlere vermeli. Sanırım burası bu görevi yerine getiriyor ve işte İzmirlilere kalıyor" diye konuştu.

"KÜTÜPHANELERİNİN ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK BİZLERİN ELİNDE"

Süreyya Berfe'nin kurucusu olduğu İlkdördün Kültür ve Sanat Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Vural da, "Sanatçıların eserleri ölümsüz, bunu biliyoruz ama kütüphanelerinin ölümsüzlüğünü sağlamak bizlerin elinde. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ'NDEN AYNI ANDA 64 KİŞİ YARARLANABİLİYOR

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde bulunan Araştırma Kütüphanesi'nde bulunan 4 bin 500 kitabın 3 bini Süreyya Berfe ve Berfe'nin kurucusu olduğu İlkdördün Kültür ve Sanat Vakfı tarafından, bin 500'ü ise Orhan Koloğlu henüz hayattayken kendisi tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlandı. Ayrıca Berfe tarafından bağışlanan 115 dergi de araştırmacıların hizmetine sunulmuş oldu.

Kütüphanede 4 bin 500 kitap 115 dergi açık raf sistemi ile okuyucuların hizmetine sunuluyor. Merkezde sadece Orhan Koloğlu ve Süreyya Berfe'nin kişisel kütüphanesi yer aldığı için ödünç kitap sistemi uygulanmayacak. Araştırmacılar kitaplardan sadece kütüphanede faydalanabilecek.

Kütüphaneden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri gencizmir.com adresi üzerinden randevu alarak faydalanabiliyor. Aynı anda 64 kişinin yararlanabildiği kütüphanede kaynaklara erişimi kolaylaştırmak adına okuyucuların kullanımında olan bilgisayarlar ile internete erişim imkanı sunuluyor.