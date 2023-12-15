İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Bir Kültür Atılımı: İzmir Kültür Fonu ile Kültür Üreticilerine Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür ve sanat kapasitesini arttırmak, İzmirli kültür ve sanat aktörlerine destek olmak üzere, Türkiye’deki yerel yönetimler adına bir ilk olan İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesini hayata geçiriyor. İzmir Kültür Fonu projesi ve yarışmasının tanıtıldığı toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, “Türkiye’de bir yerel yönetim kültüre bir fon ayırıyor. Kültür sanat üreticisi insanların önünü açmak gerek. Biz İzmir’den çıkacak sanatçıları, tasarımcıları, gençleri teşvik edecek bir kaynak yaratıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür ve sanat kapasitesini arttırmak, İzmirli kültür ve sanat aktörlerine destek olmak üzere, Türkiye'deki yerel yönetimler adına bir ilk olan İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesini hayata geçiriyor. İzmir Kültür Fonu projesi ve yarışmasının tanıtıldığı toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, "Türkiye'de bir yerel yönetim kültüre bir fon ayırıyor. Kültür sanat üreticisi insanların önünü açmak gerek. Biz İzmir'den çıkacak sanatçıları, tasarımcıları, gençleri teşvik edecek bir kaynak yaratıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki kültür ve sanat kapasitesini geliştirecek, kentteki kültürel üretimi çeşitlendirecek yeni bir projeye daha imza attı. Türkiye'deki yerel yönetimler adına bir ilk olan İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Tarihi Asansör'deki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzKF Proje Danışmanı akademisyen Serhan Ada katıldı.

"BİZ TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN BİR ŞEHİR OLMAK İSTİYORUZ"

Proje hakkında basın mensuplarına detaylı bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz tüketen değil üreten bir şehir olmak istiyoruz. Bunu şehrin çeperlerine damarlarına yaymak istiyoruz. İnsanlar sanat üretsin istiyoruz. Sahanın içerisinde olsunlar istiyoruz. Özetle bu fonda heyecanlandığımız şey bu insanları işin içine sokmak. Hayallerini gerçekleştirmek" dedi.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

İzmir'in 8 bin 500 yıllık hiç kopmayan ve pek çok farklı kültürden medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi yapısının olduğunu belirten Başkan Soyer, "O nedenle bir hayalimiz var. İzmir'de daha yapacağımız çok iş var. Türkiye'de bir yerel yönetim bir fon ayırıyor. Bu kaynağın fonu olarak harcadığım para İzmirli'nin parası. Kültür sanat üreticisi insanların önünü açmak gerek. İşin içerisinde olmak isteyecek birçok kaynak var. Biz İzmir'den çıkacak sanatçıları, tasarımcıları, gençleri teşvik edecek bir kaynak yaratıyoruz. Bu kaynak Meclis'ten de Sayıştay'dan da geçti" diye konuştu.

"İZMİR'DE YAŞAYAN GENÇLERİ, SANATÇILARI HEYECANLANDIRABİLECEK BİR YARIŞMA"

Arkasında çok sağlam bir altyapının olduğu İzKF projesinin üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Gelecek senelerde ayıracağımız kaynak daha da artacaktır. İzmir'de yaşayan gençleri, sanatçıları heyecanlandırabilecek bir yarışma yapacağız. En azından biz sanatçıların ürünlerini sunmasına meydan yaratıyoruz. Destek veriyoruz. Biz burada ticari kaynak açacak değiliz. İnsanlara alan açmamız gerek. Farklı ürünler bekliyoruz. Her bir başvuru başka bir disiplin ve sanat dalıyla olabilir" ifadelerini kullandı.

PROJE YARIŞMASININ BİRİNCİSİNE 325 BİN LİRALIK ÖDÜL

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanı Ceren Umay ise, "İzmir Kültür Fonu kapsamında bu yıl Döngüsel Kültür temasıyla düzenlenecek Sanatsal ve Kültürel Proje Fikri ve Proje Uygulama Yarışması'na başvuran 37 proje, bağımsız değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar Ocak 2024'te açıklanacak. Fikir yarışmasında birinciye 75 bin Türk Lirası, ikinciye 50 bin Türk Lirası üçüncüye ise 40 bin Türk Lirası desteği ile mansiyon ödülleri olacak. Proje yarışmasının birincisine ise 325 bin Türk Lirası, ikinciye 250 bin Türk Lirası, üçüncüye 200 bin Türk Lirası ödülleri olacak" dedi.

"İZMİR ÇOK TUTARLI BİR KÜLTÜR POLİTİKASI İZLEDİ"

İzKF Proje Danışmanı akademisyen Serhan Ada da "2009'dan beri hayalini kurduğumuz bir proje İzmir'de gerçekleşiyor. Her gün sanatçılar tarafından ihtiyaçlar yüksek sesle belirleniyor. İzmir çok tutarlı bir kültür politikası izlediği için bu durumu gerçekten fark ederek adım attı. İzmir'in kendi içindeki ilişkilerini ve uluslararası ilişkilerini de etkileyecek bir şey. Başka yönetimler tarafından da benzerlerinin uygulamaya konulabileceğini biliyorum. Başarılı olsun olmasın neden seçilip seçilmediği konusu başvuru sahiplerine gidecek. Devlet Türkiye'deki merkezi yönetim, belirli alanlarda kültüre fon veriyor özel sektör de genel olarak kendi yatırımlarıyla destekliyor. Yerel yönetimlerde bu şekilde işleyen şeffaf bir mekanizma yok" diye konuştu.

BU YILIN TEMASI "DÖNGÜSEL KÜLTÜR"

İzkF kapsamında düzenlenecek olan Sanatsal ve Kültürel Proje Fikri ve Kültürel Proje Uygulama Yarışması'nın bu seneki teması, 2021 yılında İzmir'de düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi'nde dünyadaki yaşamı yeniden canlandırmak için yeni bir kavram olarak geliştirilen "Döngüsel Kültür" olarak belirlendi. İzKF, İzmirli sanatçı ve kültür üreticilerini İzmir'de bir arada yaşam kültürünü kentsel hafızanın doğayla, sosyal adalet ve demokrasiyle birlikte ilişkisini kurarak geliştirmeye; tüm bunları İzmir'in kültür ve sanat hayatında inovasyona dayalı büyüme ve gelişme faaliyetleriyle birlikte düşünmeye davet ediyor. İzmirli sanatçı ve kültür üreticilerini desteklemeyi ve onların proje kapasitelerini arttırmayı hedefleyen İzKF, somut kültürel miras, restorasyon, arkeoloji, mimarlık, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama ve heykel hariç kültür ve sanatın tüm alanlarından disiplinlerarası projelere yer veriyor.