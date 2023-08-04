İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'ndan Kadın İstihdamı İçin İki Proje

Kadın istihdamını artırmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası bünyesinde iki projeyi daha hayata geçirdi. Hijyenik ped üretimi için “Adettendir Üretiyoruz”, hazır giyim sektörü için de “Altın İğne” projeleri Başkan Tunç Soyer’in katıldığı etkinlikle tanıtıldı. Yüzde 40 istihdam garantili Altın İğne projesinden mezun olan kursiyerlere sertifikalarını veren Başkan Soyer, “Ele ele verirsek büyük işler başarabiliriz. İnanıyorum ki istihdam sayıları gittikçe artacak, çünkü bu projeler doğru projeler” dedi.

Kadın istihdamını artırmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası bünyesinde iki projeyi daha hayata geçirdi. Hijyenik ped üretimi için "Adettendir Üretiyoruz", hazır giyim sektörü için de "Altın İğne" projeleri Başkan Tunç Soyer'in katıldığı etkinlikle tanıtıldı. Yüzde 40 istihdam garantili Altın İğne projesinden mezun olan kursiyerlere sertifikalarını veren Başkan Soyer, "Ele ele verirsek büyük işler başarabiliriz. İnanıyorum ki istihdam sayıları gittikçe artacak, çünkü bu projeler doğru projeler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve kentteki kadın istihdamını artırmak amacıyla 9 Eylül Rotary Kulübü ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliği ile yürütülen Altın İğne projesi sertifika törenine ve "Adettendir Üretiyoruz" projesi kapsamında ped üretimi, sağlık, sosyal, ekoloji gibi başlıkları içeren atölyelerin tanıtım etkinliğine katıldı.

Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi'nde düzenlenen programa; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Nilay Kökkılınç, Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren, Ege Giyim Sanayicileri Derneği 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriye Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ateş, Sun Tekstil Ar-Ge Teknoloji ve Malzeme Geliştirme Yöneticisi Sinem Öztürk ve kursiyerler katıldı.

"Altın İğne" ve "Adettendir Üretiyoruz" projeleri hakkında verilen bilgilerin ardından konuşan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Kimileri için bu hikaye küçük olabilir ama bu hikayede bir imza var. Bir başarı hikayesi var. Bir emeğin ürünü var. Ortak paydada buluşma var. Bize bütün bu yapılan işler gösteriyor ki ele ele verirsek, dayanışma içerisinde olursak büyük işler başarabiliriz. Hem içeriği hem de yöntem gereğince büyük bir proje. İyi ki birlikteyiz. Biz çok daha iyilerini yapacağız. Siz değerli kursiyerlerimiz de aile ekonomisine ne güzel katkı verecek bir işe adım atıyorsunuz. Sadece ekonomik anlamda değil arkadaşlarınıza, akrabalarınıza ve geleceğe ışık tutuyorsunuz. İnanıyorum ki istihdam sayıları gittikçe artacak, çünkü bu projeler doğru projeler."

Ekonomik krizle boğuşan gençlerin en büyük ihtiyaçlarından hijyenik ped için "Adettendir Üretiyoruz" adıyla bir atölye çalışması başlattıklarını dile getiren Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ateş, "Adettendir Üretiyoruz projesine bir buçuk yıl önce başladık. Özellikle yaşadığımız depremlerde pedin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu anladık. Antimikrobiyal etkinliği olan bir pedi üretmeyi ve bunu sizlere sunmayı başardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Sun Tekstil Ar-Ge Teknoloji ve Malzeme Geliştirme Yöneticisi Sinem Öztürk, şunları ifade etti:

"Son yıllarda artan ekonomik zorluklarla beraber hijyenik ürünlere ulaşmada güçlük çekiyoruz. Hem çevreci bakış açısı hem de ekonomik zorluklar nedeniyle ortak bir noktada buluştuk. Beraber çalışmaya başladık. Yoksulluk gün geçtikçe artıyor. Bu, periyodik dönemlerde sosyal eşitsizlik yaratıyor. Bir ped yüzde 80 plastik malzemeden oluşuyor. Bu dünyaya büyük bir yük. Biz ekip arkadaşlarımızla çok kolay ulaşılabilir, evde yapılabilir, yüzde yüz doğal yapısıyla öne çıkan kumaşlarla bir yandan cebimizi bir yandan da gezegenimizi koruyoruz. Sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmaya devam edeceğiz."

Hazır giyim ve tekstil sektöründe Türkiye'nin AB ülkeleri tarafından tercih edilen ülke konumunda olduğunu belirten EGSD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, şöyle konuştu:

"En büyük sıkıntımız kalifiye eleman eksikliğidir. Ara eleman değil 'ana eleman' olarak her fırsatta vurguladığımız teknik eleman ihtiyacı için paydaş kurumlar ile bir araya geldik. İzmir'de yaşayan kadınların hazır giyim ve tekstil sektöründe meslek edinmesi amacını taşıyan Altın İğne projesi ile nitelikli eleman yetiştirerek sektörümüzdeki önemli bir ihtiyacın karşılanmasını hedefliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Bayraklı, Karabağlar ve Halkapınar'daki kurs merkezlerinde oluşturulan eğitim sınıflarına kursiyerler kabul edildi. Derneğimizin üyesi firmaların destekleri ile sağlanan kumaşlar kursiyerler tarafından nihai ürün haline getirildi. Kurs süresince, üyelerimiz eğitim alan kadınlar ile bir araya gelerek mülakat yaptı ve sonuçta üyelerimizin aradığı işgücü sağlandı. Örnek işbirliği projesi olarak gösterebileceğimiz bu projede eğitim alan kursiyerler, eğitimleri süresince sektörün ihtiyacı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kalifiye eğitimcileri tarafından yetiştirildi."

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren, şunları aktardı:

"BİR YILDA 150 KADIN İSTİHDAM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Şahane bir gün bugün. Gelecek dönemin umut büyücüleri olduğumuzu düşünüyorum. Kadınları iş hayatına teşvik etmek ve daha ferah daha adil bir geleceğe taşımak için çok çalışmak gerek. Bundan 20 yıl önce regl konuşamadığımız bir toplumken bunun için el ele verip proje üretebiliyoruz. İzmir'de yetişmiş ve kalifiye eleman eksikliğini bu projelerle geliştiriyoruz. Bir yılda 150 kadın istihdam etmeye çalışıyoruz. Ekonomiye katkısını fersah fersah göreceğiz. Bu mesele sadece kadınların meselesi değil, kadın erkek daha çok çalışmamız gerek."

Meslek Fabrikası dikiş kursundan mezun olan 21 yaşındaki Ebru Altın, "1 buçuk ay süre eğitim aldım ve hemen işe girdim. Meslek Fabrikası olmasaydı hayallerimizi gerçekleştiremezdik. Gördeks Tekstil'de makinacı olarak işe başlayacağım. Pazartesi günü ilk iş günüm olacak. Çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi.

Altın İğne projesiyle dikiş eğitimi alan kursiyer Demet Özmen ise "Sosyal medyada gördüğüm kursa kayıt oldum. 2 aylık eğitim sürecinin ardından sertifika aldım. Hem kendi tarzımı yansıttım hem de iş sahibi oldum. İyi ki dikiş kursuna yazılmışım, iyi ki Meslek Fabrikası'nda eğitim almışım" diye konuştu.