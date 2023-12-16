İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Üretici İçin Bir Fabrika Daha Kurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Her Fabrika Bir Kaledir” sözü doğrultusunda küçük üretici için bir fabrika daha kurdu. Bergama Bozköy Mahallesi'nde kurulan Zeytinyağı Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir'in öncelikli işi olarak göreceğiz. Aslolan sizin yüzünüzün gülmesi, mutluluğunuz, huzurunuzdur. Yapıyoruz; daha iyisini, daha fazlasını yapacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her Fabrika Bir Kaledir" sözü doğrultusunda küçük üretici için bir fabrika daha kurdu. Bergama Bozköy Mahallesi'nde kurulan Zeytinyağı Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir'in öncelikli işi olarak göreceğiz. Aslolan sizin yüzünüzün gülmesi, mutluluğunuz, huzurunuzdur. Yapıyoruz; daha iyisini, daha fazlasını yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır Süt Fabrikası'nın ardından küçük üretici için yeni bir fabrika daha kurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla küçük üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Bergama Bozköy'de Zeytinyağı Fabrikası açtı. Açılış sonrasında Başkan Soyer ve beraberindeki heyet fabrikayı gezdi. Bozköylülere zeytin fidanı dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bölgede 4,5 yılda 2 milyonun üzerinde zeytin fidanı dağıttı.

SOYER: "SİZLERİN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi neden kooperatiflerle uğraşıyor? Neden küçükbaş hayvan, manda dağıtıyor, sütünüzü alıyor hiç düşündünüz mü? Bir bakanlık var ama Büyükşehir Yasası ile size destek sağlamak bizim önceliğiz. Sizin yoksullaşmanıza, köylerinizi terke etmenize izin veremezdik. O nedenle buradayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi sizlerin mağduriyetini gidermek için burada" dedi.

"YOKSULLAŞMANIZA İZİN VERMİYORUZ"

Köylünün doğduğu yerde doymasının önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, "Eğer köylü doğduğu yerde doymazsa; o zaman sizin evlatlarınız, torunlarınız kardeşleriniz şehre göçüyor ve çeşitli yerlerde iş arıyor. ya işsiz ordusuna katılıyor ya da ucuz işçi oluyor. Köyünde kalsa ailesinin geçimi sağlayacak gelir elde etse niye gitsin ki şehre? Karnı doysa, sıktığı zeytinin parasıyla ailesini geçindirebilse niye gitsin ki? İçinde yaşadığımız bu sistem sizin evlatlarınız işsiz olsun, ucuz iş gücü olsun istiyor. Onun için doğduğunuz yerde, doymanızla ilgilenmiyor. Sizin yoksullaşmanızın üzerinden kendi zenginliğini kuruyor. O nedenle buna izin vermiyoruz, bu fabrikanın açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

"DAHA İYİSİNİ, DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Bütünşehir Yasası sonrasında tarımsal faaliyetlere öncelik verdiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, "Biz sizin içi çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir'in öncelikli işi olarak göreceğiz. Aslolan sizin yüzünüzün gülmesi, mutluluğunuz, huzurunuzdur. Eğer bunu temin edemiyorsak Büyükşehir Belediyesi olarak vazifemizi yapmıyor kabul ederiz kendimizi. Daha iyisini, daha fazlasını yapacağız. Sistem rayına, girse köylü de kentli de mutlu olacak. Ama birileri bundan mutlu olmuyor. 30 milyon insan asgari ücretin altında gelirle yaşamını sağlamaya çalışıyor. Bu yoksulluk emin olun ki kaynaklarımızın yetersizliğinden, dış güçlerin oyunundan değil. Birileri bizim sırtımızdan çok ciddi kazançlar sağlıyor" dedi.

"BİZ KUR KORUMALI KÖYLÜ HESABI, ÇİFTÇİ HESABI YAPIYORUZ"

Köylüye sonuna kadar destek olacaklarını vurgulayan Soyer, "Kur Korumalı Mevduat Hesabı diye bir şey var. Birileri döviz yükselse de parasını koruyor. Milyarlarca lira para kazandırdılar milyonerlere, parası olanı korumak için kurdukları bir düzen. Kur korumalı mevduat hesabı... Biz de kur korumalı köylü hesabı, çiftçi hesabı yapıyoruz. Sonuna kadar sizi koruyacağız. Kura, enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sizin hakkınızın savunucusu olacağız. Alın terinize, köyünüze, memleketinize sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.

NEPTÜN SOYER: "DEMOKRASİ EN ÇOK SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKEN DEĞERLERİN BAŞINDA GELİYOR"

İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 4,5 yıl önce seçim çalışmalarında İzmir'in refahını büyütmek, bu refahın adil paylaşımını sağlamak gibi uzun soluklu hedeflerle yola çıktığını hatırlattı. Neptün Soyer, "'Size demokrasi vadediyorum' demişti. Demokrasi sundu bize" dedi.

Başkan Tunç Soyer'in 'Geleceğin Türkiye'si İzmir' kitapçığından bölümler aktaran Neptün Soyer, "1970'lerden Bülent Ecevit'in de dillendirdiği ekonomik demokrasiyi bize vadetmiş. Bugün burada eşit paylaşımın, ekonominin nasıl demokrasiyle taçlandırılacağını bu fabrika ile anlamış oluyoruz. Ekonomik demokrasi halkın gücünü örgütleyerek, ekonomik girişimci haline getirmektir. Halkı üretimin öznesi kabul ederek refahın tabana yayılmasını sağlamaktır. Ekolojik demokrasi ise demokrasiyi tanımlarken doğayı dışarıda bırakmadan bu tarifi yenilemek demektir. Herkes zengin olabilir, ama bu kazancın demokrasi ile eşit bir şekilde dağılması memleketi zengin kılan olacaktır" dedi.

Neptün Soyer, kitapçıktan, "Ortak akılla kırsal alandan İzmir Limanı'na kadar uzanan bir yerel kalkınma politikası, İzmir'de uygulanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda tarım, turizm, hizmet, sanayi, ihracat ve enerji sektörleri; öz değerlerimizin ortaya çıkarılmasını ve üzerine katma değer eklenmesini esas alan bir anlayışla desteklenmektedir. Tüm bu çalışmalar 'Ekonomik Demokrasi' başlığı altında yürümektedir. Biz bir kişiyi zengin edecek değil, halkın ekonomisisiyle demokrasi sağlayarak refahı artıracağız vaadi vermişsiniz. Fabrika açılışıyla vaadinizi yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Demokrasi bu memlekette en çok sahip çıkmamız gereken değerlerin başında geliyor. Doğanın demokrasi için, çocuklarımızın geleceği için" diye konuştu.

SEZER: "SOYER'İN YAPTIĞI ESERLER TAKDİRE ŞAYANDIR"

Bozköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muharrem Sezer, "Bugün çok mutluyum, sevinçliyim, içim içime sığmıyor. İyi ki varsın İzmir Büyükşehir Belediyesi, iyi ki varsın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in yapmış olduğu hizmetler, büyük yatırırımlar takdire şayandır. Çok heyecanlıyım. Soyer'in katkılarıyla çok güzel eserler var, hepsi çok büyük eserlerdir. Bugün beni çok onurlandırdınız, gururlandırdınız davetimi kabul ettiniz" dedi.

Üretici Suzan Sezer de Başkan Tunç Soyer'e destekleri için teşekkür etti ve "Fabrikamızın köyümüze bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.