UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı, yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş aşaması, yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Bu maçlar sonucunda finale kalan ekipler belli olacak.

Atletico Madrid 4, Arsenal 2. kez final hedefliyor

İngiliz ekibi Arsenal, evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta İspanya'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1974, 2014 ve 2016 yıllarında üç defa final oynayan Atletico Madrid, mutlu sona ulaşamadı. Madrid ekibi 1974'te Bayern Münih'e, 2014 ve 2016 yıllarında ise Real Madrid'e kaybetti. Arsenal ise tek finalini 2006'da Barcelona'ya karşı oynarken mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Bayern Münih son şampiyonluğunu PSG karşısında kazandı

Yarı finalin bir diğer maçı da Bayern Münih-PSG arasında oynanacak. İlk maçta sahasında Bayern Münih'i konuk eden PSG, sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih toplam 11 kez finale kalıp 6 kez de kupayı müzesine götürdü. Son şampiyonluğunu ise 2020 yılında PSG karşısında kazandı. PSG ise 2025 yılında tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Devler Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

22.00 Arsenal - Atletico Madrid

6 Mayıs Çarşamba

22.00 Bayern Münih - PSG - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
