İyi Parti Eğitim Politikaları Başkanı Atabay: "Madde Bir, Eğitim İdeoloji Olmayacak.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

İyi Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay, Türkiye'de eğitim sisteminin 21 yılda bilerek içinin boşaltıldığını söyledi. Atabay, " Millet İttifakı'nın eğitim politikalarının ilk cümlesi şudur; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler. Madde bir, eğitim ideoloji olmayacak. Tüm ideolojik görüşlerden arındırılmış bir eğitim modeli, ulusal bir eğitim modeli uygulanacak" dedi.

İyi Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda ortaya konacak eğitim politikalarına dair ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. 21 yıllık AKP iktidarını eğitim politikalarını değerlendiren Atabay, "21 yıldır Türkiye'de eğitim diye bir şey kalmadı. Zaten bilinçli, bilerek ve isteyerek eğitimin içi boşaltıldı" dedi.

"20 YILDA 20 BİN 860 KÖY OKULU KAPATILDI"

Son 5 yıldır Türkiye'de okul yapılmadığını aktaran Atabay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar mülteci geldi buraya, göç aldı biliyorsunuz Suriye'den. O çocuklarla birlikte sınıf mevcutları 40-50'lere ulaştı ve hala okul yapılmıyor, bu birincisi. İkincisi, eğitimin içi giderek boşaltıldı. Tam anlamıyla ideolojik bir eğitim haline geldi. Eğitim, siyaset üstüdür. Eğitim ideolojik olmaz. Ne dedi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk? 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler yetiştirin'. Şimdi ne yetişti? Sadakatli gençler yetişti. Eğitimin amacı bu değildir. Eğitim insanın zihnini özgürleştirir, aydınlık yapar. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda bütün isteğimiz bu ülkenin okuryazar olması ve tüm insanlarının aydınlanmasıydı. Şu anda 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına giderken Türkiye'deki 85 milyonun eğitim ortalaması orta iki düzeyinde. Bakın biz hala yukarıya çıkamadık. Bütün bunları görerek dahası bu 20 yıllık iktidarlarında 20 bin 860 okulunu kapattılar. Yerinden eğitim vardır biliyorsunuz ama sorduğunuzda 'köyde çocuk kalmadı'. O zaman 780 bin çocuğu nereye taşıyorsunuz? Neden taşımalı sistem yaptınız? Ben Bursa'dayım. Mahalleye çevrilmiş bir köye gittim, Unçukuru köyüne. 45 çocuk var ve taşımalı sistemle minibüse bindirilip 20-30 kilometre uzağa götürülüyor. Mükemmel bir okulları var. Okulun bahçesinde öğretmen lojmanı var ama bu iktidar kapatmış. Bunları yapmamız doğru değil."

"MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ARANAN ELEMAN OLACAK"

Mesleki eğitimin tamamen yok olduğunu ifade eden Atabay, iktidarın son süreçte 'mesleki eğitimi yeniden canlandırıyoruz' sözlerini anımsatarak, 20 yıldır bunların neden yapılmadığını sordu. Bütün Türkiye'nin imam hatip liselerine bağlandığını kaydeden Atabay, "Oysa bu ülkenin çok güzel meslek liseleri var. Çocuklar oraya devam etmekten çok mutlu oluyorlardı. Bursa özelinde baktığımızda, Bursa tam da mesleki eğitimin yeri. Bu çocuklar mesleki eğitime gittiklerinde onlara ara eleman demiyoruz biz İyi Parti eğitim politikalarında, aranan elemanlar olacaklar. Çünkü sanayinin, içinde organize sanayilerin içinde bu meslek liselerini hayata geçireceğiz. Önümüzdeki 10-20 yılın mesleklerinin olduğu meslek liselerini hayata geçireceğiz" dedi.

"DİPLOMA ZENGİNİ DEĞİL, BECERİ ZENGİNİ GENÇLER YETİŞTİRELİM"

İktidarın eğitim alanında birçok şeyi bilerek yanlış yaptığını söyleyen Atabay, bunun sebebini ise Türkiye'deki gençlerin cahil bırakılmak, sorgulamasının ve merak etmesinin engellenmek istenmesi olarak açıkladı. Türkiye'de açılan üniversitelere değinen Atabay, şu ifadeleri kullandı:

"209 tane üniversite açıldı biliyorsunuz bu iktidar döneminde, devlet, vakıf, özel. Çoğunda öğretim üyesi yok. Her birinden yüzlerce öğrenci mezun oluyor. Biliyorsunuz binlerce öğretmen atamayı bekliyor. Planlı, programlı bir çalışma olmadı. Her şeyin fazlası var. Ama baksanız her yere üniversite açtık. Üniversite böyle değildir biliyorsunuz. O çocukların farklı şehirlerde kültürel bilgiler edinmeleri de önemlidir. Ama bu kadar üniversite açıldı. Diplomalı pek çok genç işsiz şu anda. Oysa biz de diyoruz ki diploma zengini değil, beceri zengini gençler yetiştirelim. İşleri olsun, istihdam edilebilsinler. Pek çok genç 'ben ne yapabilirim' diyor ama elinde diploması var. Bir diploma alıyor yetmiyor, bir diploma daha. Ne oluyor, işsizlik uzuyor."

"MİLLİ EĞİTİM ÇAĞDAŞ, DEMOKRATİK, LAİK OLMAK ZORUNDADIR"

Millet İttifakı'nda, İyi Parti'nin de bütün eğitim politikaları bu yönde, eğitim ideolojik olmayacak. Eğitim tam anlamıyla ulusal değerlere bağlı olacak. İki tane bakanlığın önünde milli kelimesi var. Biri Milli Eğitim Bakanlığı biri Milli Savunma Bakanlığı. O halde her ikisi de bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin bekası için çok önemlidir. O yüzden milli eğitim siyaset üstüdür. Milli eğitim çağdaş, demokratik, laik olmak zorundadır. Milli eğitim aydınlık gençler yetiştirmek zorundadır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet ediyor. O halde iyi eğitimli gençler gerek. Gençler neden bu ülkeden gitmek istiyorlar? Süfli emeller için değil, özgürlükleri elinden alındığı için. Gençlik ve özgürlük kelimesi birbirine çok yakışır ve iyi gider. Onlar üniversitelerde mezuniyet töreni yapamaz oldu. Bahar festivalleri yasaklandı. Her şey yasak. Bir tweet attığı için gençler korkulu geceler geçiriyorlar. Özgürlüklerin olduğu, gençlerin mutlu olduğu, bırakın gitmeyi ülkesinde hayaller kuracak o gençler. Onlara çok ihtiyacımız var. Onun için biz eğitimi çok nitelikli hale getirmek istiyoruz. Fırsat eşitliğini vermek istiyoruz. Bu ülkenin her çocuğunun eğitim hakkı var. Önce karnı doyacak, sonra eğitim hakkı olacak.

"14 MAYIS ANNELER GÜNÜ'NDE BU ÜLKENİN ANNELERİ TARİH YAZACAK"

Anneler Günü çok yakın biliyorsunuz. Çok sevgili annelere şu mesajı vermek istiyorum; hiç merak etmeyin değerli anneler, çocuklarınız artık okula gittiğinde, İyi Parti'nin öyle bir projesi var, adına da Rüzgar Gülü dedik, sabah kahvaltısı ve öğlen yemeğini ücretsiz olarak okulda vereceğiz çocuklara. Ayrıca biz İYİ Parti olarak çok ihtiyaçlı olan ailelerin çocuklarına ilkokul ve ortaokulda kart yaptık. O kartın içinde kırtasiye alışverişi olacak. O çocukların ücretsiz müzeye, tiyatroya gitmesi, interneti olacak. Bunlar artık bir sosyal devlet olmanın gereğidir. Keza gençler için de yaptık. Genç Kart dedik onun da adına. Lise ve üniversite öğrencilerine az önce saydıklarımın yanına bir de ulaşım koyduk. Günde bir gidiş- geliş o kartla sağlayacaklar. Çünkü bu ülkenin çocukları, gençleri okusun istiyoruz. Annelere, Anneler Günü öncesi böyle bir hediye iletmek istiyorum. Gözünüzü kapatıp çocuklarınızı artık güvenle okula göndereceksiniz. Okullar çok disiplinli olacaklar. Okullarda disiplin ve denetim yok. Çocukların ne yaptığını kimse kontrol etmiyor. Oysa disiplinle esneklik birbiriyle uyumlu bir şekilde bunu halletmek zorundayız. 14 Mayıs Anneler Günü. Ben biliyorum ki bu ülkenin anneleri, kadınları tarih yazacak. Bu ülkeyi aydınlığa kadınlar çıkaracak."

"ARTIK EĞİTİM SİSTEMİYLE OYNANMAYACAK"

Millet İttifakı içerisinde 6 siyasi partinin yer almasına rağmen eğitim politikalarında fikir ayrılıkları yaşanmayacağını ifade eden Atabay, bunun sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

" Millet İttifakı'nın eğitim politikalarının ilk cümlesi şudur; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler. Madde bir, eğitim ideoloji olmayacak. Tüm ideolojik görüşlerden arındırılmış bir eğitim modeli, ulusal bir eğitim modeli uygulanacak. Bakandan bakana, iktidardan iktidara değişen eğitimler bizi ne hale getirdi? Kaldı ki 21 yıllık iktidar kendi iktidarlarıydı, 8 bakan değiştirdiler. 15 defa da öğretim programı değiştirdiler. O yüzden biz bunu teminat altına aldık. Madde bir, ideolojik olmayacak dedik. O yüzden de tüm ittifak ortakları buna hep birlikte imza atıldı. Dolayısıyla buna uyum sağlanacak. Artık eğitimi bu kadar oynamak, eğitimi değiştirmek bu ülkenin çocuklarına, gençlerine çok zarar veriyor."

"OKUL ÖNCESİ 1 YIL ZORUNLU TUTULACAK"

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda eğitim alanında yapılacak ilk icraatlar hakkında bilgi veren Atabay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk elden yapacağı politikalar 4+4+4 sistemini yeniden düzenlemek. Yani dünyanın 197 ülkesinde ilkokul 5 ya da 6 yılken Türkiye hangi bilimsel veliyle 4 yıl yaptı? Çok yanlış. Çünkü çocukların pedagojik gelişimleri ve fiziksel gelişimleri 11 yaşında tamamlanıyor. Dolayısıyla Millet İttifakı hemen bir yıl her şeyi ücretsiz, yine buradan anneler mutlu olsunlar, onlar da iş gücüne katılabilsinler diye kreşler yapıyoruz. Hemen hayata geçiriyoruz. ve ilkokulu 5 yıl yapıyoruz. LGS'yi kaldırıyoruz. Üniversite sınavını da yılda bir defa değil, yılda üç defa öğrencilerin girebileceği, hangisindeki sınavda en iyi notu alırsa onu üniversiteye girişinde kullanabileceği bir sisteme getiriyoruz."

"KÖYLER ÖĞRETMENSİZ KALDI"

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili adayı Sevinç Atabay, ayrıca Bursa'da; kadın muhtarlarla bir araya geldi. Atabay, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Dediler ki, 'Sevinç Hanım, eğitimde herkes seni adres gösteriyor, Meral Hanım sizinle görüşmek istiyor.' Ben de dedim ki geleyim Ankara'ya görüşelim. Bir kahve içtik, içiş o içiş. Şimdi karşınızdayım. Neden? eğitimi siyaset üstü gören bir kadınım. Eğitimin ideolojisi olmaz. Eğitimin siyaseti olmaz. Eğitim insanlara ve zihinlere özgürlük verir

Sizler için, torunlar, çocuklar ve gençler için… Artık Cumhuriyet'in 100. yılında hep birlikte daha aydınlık ve daha çağdaş bir Türkiye kuracağız. 20 yılda yaklaşık 20 bin 860 köy okulu kapatıldı Türkiye'de biliyor musunuz? Köyler öğretmensiz kaldı. Bir öğretmen köye çok şey getirir. 11 bin köy okulunu hemen açmamız gerekiyor. Neden? Şimdi Milli Eğitim Bakanı diyor ki, 'köylerde çocuk kalmadı'. Yalan. Çünkü taşıyor onları. Taşımalı sisteme 17 milyar lira para harcıyorlar. Unçukuru köyünde geçtiğimiz cuma günü 22 çocuk servis kazasından yaralandı. Ben de hastaneye gidip ziyaret ettim onları. Sonra kalktım Unçukuru'na gittim. Unuçukuru'yla Korubaşı'nı mahalle yaptılar. Köy onlar hala. O çocukları taşıyorlar. Sadece Unçukuru'nda 40 çocuk var, 1 okul eder. Okul ise duruyor. Yanında bir de öğretmen lojmanı var. Yahu niye kapatıyorsun? Dünyanın en iyi eğitimini yapan ülkelerde bile birleştirilmiş sınıf var. Okuduk, bir şey olmuyor, akran deriz biliyorsunuz. Şimdi Bursa'dan başlayarak o köy okullarını hep birlikte bir bir açacağız."

"EN İYİ OKUL EN YAKIN OKULDUR"

Kahvaltıda konuşan bir kadın muhtar ise mahallelerinde yaşanan okul sorununa dair şunları aktardı:

"Siz dediniz ya köy okulları kapanıyor diye. Şu an merkez mahallelerimizde bile ilkokul olmadığını biliyor musunuz? Binlerce nüfuslu mahallelerimizde okul yok. 23 Nisan, 29 Ekim ve Ertuğrul mahallelerinde ilkokul yok. 19 Mayıs bizim özel okul mahallemiz. Bizleri o yüzden okulsuz bırakıyorlar."

Muhtarın sözlerine değinen Atabay ise, "Neden yok çünkü kontrol altında tutalım, belli bir yere toplayalım, başka şekillerde eğitelim istiyoruz. Halbuki neydi? En iyi okul, en yakın okuldur. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 5 yıldır hiç okul inşaatı yapılmıyor. Oysa bu ülke hayırseverleriyle okul yapardı, hayırseverin adı yazılırdı" dedi.