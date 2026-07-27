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Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı Haber Videosunu İzle
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
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Mersin'in popüler tatil beldesi Kızkalesi'nde, dönen bir platform üzerinde sosyal medya için içerik üreten genç kızın dans performansı çevredekilerin büyük beğenisini topladı.

Mersin Kızkalesi sahilinde kurulan dönen bir platform üzerinde kamera karşısına geçen genç kız, sergilediği enerjik performansla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı İsmail YK'nın sevilen şarkısı "Şekerim" eşliğinde dans eden genç içerik üreticisi, etraftaki vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

ÇEVREDEKİLER HAYRANLIKLA İZLEDİ

Genç kızın müzik eşliğindeki ritmik ve dikkat çekici figürlerini fark eden vatandaşlar, kısa sürede platformun etrafında kalabalık bir çember oluşturdu. Çevrede toplanan kalabalık, dikkatli gözlerle izledikleri bu eğlenceli performansa büyük ilgi ve hayranlık gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan sahin sahin:

ne var bunda abartma

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