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CHP'den YENİ Parti sonrası TBMM ziyareti

CHP'den YENİ Parti sonrası TBMM ziyareti
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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve beraberindekiler, YENİ Parti'nin kurulmasıyla Meclis'te oluşacak yeni düzen için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşmede divan üyeliği, oda tahsisi ve grup toplantı saati gibi konular ele alındı, ancak henüz netlik kazanmadı.

(TBMM) - CHP Grup Başkanlığı'na seçilen Faik Öztrak ile grup başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli ve yedek grup başkanvekili Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'te oluşacak yeni düzen ile ilgili görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

CHP'den ayrılan 91 milletvekili'nin Özgür Özel'in Genel Başkanığı'na YENİ Parti'yi kurmasının ardından TBMM'de de hem Başkanlık Divanı'nda hem Meclis'teki makam odalarında hem de komisyonlarda değişikliklikler olacak.

Faik Öztrak'ın başkanlığındaki CHP Grubu heyeti, öğle saatlerinde Numan Kurtulmuş'a makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından, Başkanlık Divanı'nda üye durumu, CHP'nin grup toplantı saati, halen CHP'ye tahsisli oda ve eşyalar ile yer tahsisi gibi yapılacak değişiklikler ele alındı.

Görüşmenin ardından Faik Öztrak, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine görüşülen konularla ilgili henüz bir netlik olmadığını belirterek, "Daha Sayın Başkan ilgileniyor" dedi. "Grup toplantı saati belirlendi mi" sorusuna "Hayır" yanıtı veren Öztrak, yeni düzenin ne zaman netleşeceğine ilişkin "Bir an önce netleşir" karşılığını verdi.

Öte yandan, CHP'nin Grup Yönetimini belirlemek üzere bir kapalı grup toplantısı yapacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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