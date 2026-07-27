Husiler Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İHA'lı saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan birden fazla noktaya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, Husilerin Sözcüsü Yahya Seri konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan İHA'larının Yemen hava sahasını ihlal etmesine misilleme olarak saldırıları gerçekleştirdiklerini savunan Seri, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi düşmanına ait İHA'ların Yemen hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak Suudi Arabistan'ın doğusundan Yenbu'ya ham petrol nakleden ve tedarik sağlayan birden fazla hassas hedef ve nokta, çok sayıda insansız hava aracıyla hedef alınmıştır."

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek "deniz seyrüsefer yasağı" şeklinde niteledikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA