İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş mücadelesi öncesinde kadro detayları netleşmeye başladı.

GREENWOOD YİNE YEDEK

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mason Greenwood’un, tıpkı ilk karşılaşmada olduğu gibi kritik rövanş müsabakasında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

TEKNİK HEYETTEN TEMKİNLİ PAYLAŞIM

İngiliz hücum oyuncusunun henüz fiziksel ve taktiksel olarak %100 hazır olmaması nedeniyle teknik heyetin bu kararı aldığı öğrenildi. İlk maçta da sonradan oyuna dahil olan Greenwood'un, maçın gidişatına göre mücadelenin ikinci yarısında yeniden süre alması planlanıyor.

İLERLEYEN MAÇLARDA 11'DE OLACAK

Fenerbahçe teknik direktörü, oyuncunun sakatlık riski yaşamaması ve takıma kademeli bir şekilde adapte olması amacıyla hamle oyuncusu rolünü sürdürmesini uygun gördü. Greenwood’un maç eksiğini kapattıkça ilerleyen haftalarda ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.