Çanakkale Savaşı'nı kaybeden İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesi kutlandı

Çanakkale Savaşı'nı kaybeden İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 108'inci yıl dönümü Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale Zaferi ve İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 108'inci yıl dönümü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdulkadir Duran, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Süleyman Canpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşuyla başlayan programda, saygı atışı gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yaklaşık 8 buçuk ay süren bir savaşın sonucunda Türk askerinin çok açık, net bir zaferiyle sonuçlanmıştır. Bugün 9 Ocak günü haksızca bu topraklara saldıranların bağımsızlığımıza, vatanımıza saldıranların Çanakkale'yi geçemeyeceklerini anladıkları ve bu topraklardan çekip gittikleri, kaçtıkları, firar ettikleri ve teknik bir ifadeyle Gelibolu Yarımadası'nı tahliye ettikleri gündür ve bugün Mehmetçiğin bu topraklarda çok haklı bir direniş sonucunda dünyaya meydan okuduğu ve bu toprakların Türk milletine ait olduğunu ilan ettiği ve bu uğurda büyük bedeller ödediği ama bu topraklardan düşmanı bir adım öteye geçirmediği gündür. Bu toprakları bize vatan yapanları, bu toprakların Türk milletinde kalması için mücadele edenleri ve tabii ki en başta Anafartalar'ın kahraman komutanı ve muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, onun kahraman silah arkadaşlarını, Seyit Onbaşı'yı, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı, Esat Paşa'yı, Cevat Paşa'yı, o büyük komutanları, o büyük kahramanları bir kez daha saygıyla, minnetle, şükranını hatırlıyoruz, yad ediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise konuşmasında, "Bugün, tarihi bir yıl dönümünü anmak ve tarihin kırılma noktasını yeniden hatırlamak amacıyla bir aradayız. Bu vesileyle Çanakkale'yi, vatanımızın girilmez kalesine dönüştüren şehitlerimize, gazilerimize ve adları, şanları hiç anılmayan 45 bin kilometreye yayılmış gönül coğrafyamızdan gelerek bu aziz topraklarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor ve aziz hatıralarının önünde saygıyla selamlıyorum. 9 Ocak 1916 tarihi, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin kara harekatında da başarısız olan düşmanlarımızın artık sadece donanmalarıyla değil, askeri tüm işgal materyalleriyle topraklarımızı terk etmek zorunda kaldığı gündür. Yani bir yanıyla aziz milletimizin; 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyerek Akif merhumun İstiklal Marşı'mızın dizelerinde ruh verdiği haykırışın askeri alanda tecessüm ettiği ve asla hürriyetine pranga vurulamayacağını gösterdiği bir gündür. Milletimizin bu sene 100'üncü yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizi kurması sürecinde milli benliğinizi önemli bir mihenk taşı olan Çanakkale Zaferi'miz hepimize kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesiyle devam etti. Tören, İstanbul Tarihi Türk Topluluğu mehteran gösterisiyle sona erdi. - ÇANAKKALE