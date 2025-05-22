İsveçli Nicole Gheibi, Alanya'da Köy Hayatını Paylaşıyor

İsveçli Nicole Gheibi, Alanya'da Köy Hayatını Paylaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 yaşındaki genç fenomen Nicole Gheibi, İsveç'teki konforlu hayatını geride bırakarak Alanya'ya yerleşti. Türkiye'nin köy hayatını sosyal medya aracılığıyla tanıtan Gheibi, milyonlarca izlenme elde ederek büyük ilgi topladı.

İsveç'te doğup büyüyen 22 yaşındaki Nicole Gheibi, ani bir kararla hayatını değiştirdi. Turizmin önemli şehirlerinden Alanya'ya yerleşip Türkiye'yi gezen ve sosyal medya için çektiği köy hayatı videolarıyla kısa sürede büyük ilgi gören genç fenomenin videoları milyonlarca izleniyor.

İsveç'in Helsingborg birinde dünyaya gelen Nicole Gheibi (22), sıcak iklimi ve samimi insanlarıyla bilinen Alanya'da 2021 yılında bambaşka bir yaşam kurdu. Genç yaşta aldığı radikal kararla İsveç'teki konforlu hayatını geride bırakarak Türkiye'ye yerleşen Gheibi, Alanya'nın kırsal bölgelerinde doğal yaşamı anlatan videolar çekmeye başladı. Köyde inek sağmaktan, tandırda ekmek yapmaya, bahçedeki sebzeleri toplamaktan birçok geleneksel anı kayıt altına alan Gheibi, sosyal medyada büyük bir beğeni topladı. Sosyal medyada 320 bini aşkın takipçiye ulaşan genç fenomenin videoları milyonlar izlenirken, özellikle Türk izleyicilerden yoğun ilgi gördüğünü de söylemeden geçmedi. Paylaşımlarına gelen yorumlarda onu "Yabancı değil, bizden biri" olarak tanımlayan köy halkı da Nicole'yi bağrına bastı.

"Köy hayatı bana huzur veriyor"

Aldığı ani kararla Türkiye'ye ardından ise Alanya'ya yerleşen sosyal medya içerik üreticisi Nicole "Ailem Alanya'ya taşınmak istedi bende bunu bir fırsat olarak gördüm. İsveç'ten kaçmak istiyordum. Orayı hiç sevmiyorum. Ben köy hayatı ve yeni kültürler keşfetmeyi seviyorum. Türkiye'ye tatile geldiğimde köy hayatını gördüm. Köy hayatını çok sevdim bana huzur veriyor. Sosyal medyadan beni görenler pozitif yorum yapıyorlar. Köy hayatını görenler iyi şeyler söylüyorlar. Türkiye'yi bundan dolayı çok seviyorum. Alanya çok güzel bir yer ve her şey var" dedi.

Nicole ile Alanya'ya tanıştıktan sonra beraber köy videoları çeken Selçuk Paksoy ise "Nicole ile 2 yıl önce tanıştık. Ailesi de kendisi de çok güzel insanlar. Nicole ile değişik aktiviteler yapıyoruz videolar çekiyoruz ve köyleri geziyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanya'ya gönüllü bir tanıtım elçisi gibi katkı sağlayan Nicole, yerel kültürü tanıtmasıyla da dikkat çekiyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler kontak açtı

Anlaşma tamam! İstanbul'da hayatı felç eden grev sona erdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlundan şikayetini çekti! İşte sürpriz kararın sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.