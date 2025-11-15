Haberler

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası Haber Videosunu İzle
Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 evladının vefat ettiği ve babanın entübe edildiği Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 3 turistten 2'si de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Turistlerin gün içerisinde aynı yemekleri yedikleri ve oteldeki damacana sudan içtikleri iddia edilirken, otelin kısa süre önce ilaçlandığı ortaya çıktı.

  • İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinden iki çocuk ve anne Çiğdem Böcek zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Aynı otelde kalan Faslı ve İtalyan turistler de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor.
  • Oteldeki turistlerin sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi, otel sahibi ise sadece kapalı su bulunduğunu belirtti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

OTELDE SADECE DAMACANA SU İÇMİŞLER

Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi.

Mustafa Taamart'ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri'nin ise saat 05.00'te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi. Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi.

"DAMACANA YOK, SADECE KAPALI SU VAR"

Öte yandan, otelin sahibi 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Orhan Oğlak, "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok" dedi.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

"BÜTÜN OTELLERİMİZ İLAÇLANIYOR"

Otelin ilaçlandığı iddiası ile ilgili soru üzerine Oğlak, "Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy'deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

SORUŞTURMAYI CİNAYET BÜRO YÜRÜTÜYOR

Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan oteldeki bazı eşyalar incelemeye götürüldü.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

AİLE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki morgdan alınan anne Çiğdem, çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazeleri, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

"HANIMI UYANINCA BAKMIŞ Kİ KIZ ÇOCUĞU ÖLMÜŞ"

Yoğun bakımda tedavisi süren baba Servet Böcek'in (36) dayısı Recep Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece bulantı olunca 'Midye yedik' demişler. Hastaneye gidiyorlar. 'Bizde bulantı var, midye yedik' demişler. Hastanenin raporu. Konuşması da belli Servet Böcek'in; oradan geliyorlar, otelde yatıyorlar, ama başka bir şey yediklerini de bilmiyoruz. Otelde gece yatınca hanımı uyanmış ki kız çocuğu kıpırdamıyor. Bakmış ki ölmüş. Otel personellerine haber veriyorlar, ambulanslar geliyor, bunların her birini ayrı hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış; o da hastanede vefat ediyor. Ondan sonra gelin, kızın bilinci yerinde falan diyorlar, bilmiyoruz, biz buradan telefondan öğreniyoruz. Anne, babaları filan gidiyor buradan, Isparta'dan konuşuyorlar. Kıza çocuklarını soruyorlar, beyini soruyorlar 'iyi' diyorlar. Bir de bakıyorlar 2 saat sonra 'başınız sağ olsun' o da vefat ediyor. Şu anda babaları, yeğenim Servet Böcek de can çekişiyor. Kurtulma imkanı yok. Devlet erkanlarının buna el atması lazım. Böyle olmaz ki. Tabii suçluların cezalandırılması lazım" dedi.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltılar olmuştu.

Kaynak: AA, İHA, DHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer

İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Mersin'de bir eve giren hırsızlar 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı

Küçük çocuğu da alet ettiler! Dakikalar içinde servet çaldılar
Bakan Ersoy duyurdu: 'Binlerce kültür varlığı ülkemize geri döndü'

Bakan Ersoy duyurdu: "Binlerce kültür varlığı ülkemize geri döndü"
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'dan istediği maaş! Rakam öyle böyle değil
A Milli Takım'da 4 futbolcu Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 isim Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü

Kan donduran cinayet! Evine gelen adamı baltayla öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Amrabat piyangosu
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.