İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için Isparta'da miting düzenlendi

İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye ve Filistin için Isparta'da Filistin İnsiyatif Hareketi öncülüğünde miting düzenlendi.

Filistin İnsiyatif Hareketi, Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast nedeniyle Mimar Sinan Cami önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Cami önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Grup adına basın açıklaması yapan Filistin İnsiyatif Hareketi Başkanı Ali Osman Altunbaşak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 7 Ekim'den beri devam ettiğini belirterek, "Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralandı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor, küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında Birleşmiş Milletler çaresiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz" dedi.

"İsrail kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor"

ABD'nin İsrail'le verdiği desteği sert sözlerle eleştiren Altunbaşak, "Hitler Avrupa'sının, soykırımcı ABD'nin şımarık çocuğu İsrail öldürdükçe alkışlanıyor, daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Gazze kasabı, Hitler artığı katil Netanyahu, Nazi meclisinden farksız ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşturulmakla kalmıyor, öldürdüğü çocuklar için dakikalarca ayakta alkışlanıyor. Siyonist rejim, Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit ediyor. Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor. Yine siyonist katiller, ABD'den aldığı güçle barış ve ateşkesin en büyük umudu olan asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Haniye'yi, gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elim suikastla şehit ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize baş sağlığı diliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Açıklamaların ardından Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet tarafından dua edildi. Cami önünde toplanan kalabalık, edilen duanın ardından dağıldı. - ISPARTA