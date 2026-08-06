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Şemsi Denizer kabri başında anıldı

Şemsi Denizer kabri başında anıldı
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Türk-İş Genel Sekreteri ve GMİS Genel Başkanı olduğu dönemde, 6 Ağustos 1999'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 27. yılında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende, Denizer'in emek mücadelesine bıraktığı mirasın yaşatılmaya devam edileceği vurgulandı.

(ZONGULDAK) - Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı'nı sürdürdüğü 6 Ağustos 1999'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren işçi lideri Şemsi Denizer, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki kabri başında anıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Denizer'in yakınlarının yanı sıra GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendikanın yönetim kurulu üyeleri ve şube yöneticileri katıldı.

Anma programında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi, Denizer'in mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Törende konuşan GMİS Genel Başkanı Yeşil, Şemsi Denizer'i sevgi, saygı ve özlemle andıklarını belirterek, Denizer'in yalnızca sendika başkanı değil, Türkiye işçi sınıfının simge isimlerinden olduğunu söyledi.

Denizer'in emek mücadelesine yön veren önemli bir lider olduğunu ifade eden Yeşil, 1990'daki madenci grevi, 1991'de gerçekleştirilen Ankara yürüyüşü ve 1994 yılındaki kitlesel eylemlerin Türkiye'de emek ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz dönüm noktaları arasında yer aldığını dile getirdi. Bu mücadelelerin sendikal harekete ışık tuttuğunu vurgulayan Yeşil, GMİS yöneticileri olarak Denizer'in emanetine sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yeşil, madenciler ve bölge halkıyla birlik içinde işlerine, aşlarına, bölgenin ve ülkenin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade ederek, Şemsi Denizer'i rahmet, saygı ve şükranla andıklarını kaydetti.

Anma programı, katılımcıların Denizer'in mezarına karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
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