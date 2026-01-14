Haberler

İnegöl'de döner ustasından "kardan döner" ikramı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde döner ustası Gökhan Güneş, kar yağışını fırsata çevirerek döner şişine kar kütlesi takarak vatandaşlara 'kardan döner' ikram etti. Eğlenceli etkinlik, çevredeki halkın ilgisini çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir döner ustası, kar yağışını fırsata çevirerek dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Döner şişine kar kütlesi takan usta, iş yerinin önünde vatandaşlara "kardan döner" ikram etti.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren döner işletmesinin sahibi 35 yaşındaki Gökhan Güneş, kar yağışını eğlenceli hale getirmek ve vatandaşların yüzünü güldürmek amacıyla sıra dışı bir fikir geliştirdi. Dağdan topladığı kar kütlesini döner şişine takan Güneş, iş yerinin önünde toplanan vatandaşlara "kardan döner" ikramında bulundu.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, hem hayretlerini hem de beğenilerini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
