Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül

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Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un son günlerde aldığı unvan ve ödüllere bir yenisi daha eklendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Ordu Generali rütbesine yükseltilen ve birkaç gün önce düzenlenen törende bordo bere takdim edilen Kadirov, bu kez Rus Ortodoks Kilisesi tarafından 1. Derece Şan ve Onur Nişanı'na layık görüldü.

50. YAŞINDA BİR NİŞAN DA PATRİK KİRİLL'DEN

Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, 5 Ekim'de 50 yaşına giren Ramzan Kadirov için yayımladığı kutlama mesajında, Çeçen liderin 1. Derece Şan ve Onur Nişanı ile ödüllendirildiğini açıkladı.

Kirill, Kadirov'un uzun yıllardır yürüttüğü devlet görevlerine dikkat çekerek onu "iradeli, kararlı ve sorumluluk sahibi bir lider" olarak nitelendirdi. Patrik Kirill ayrıca Çeçenistan yönetimi ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Grozni Piskoposluğu arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE BORDO BERE TAKDİM EDİLMİŞTİ

Kadirov, yeni nişanından yalnızca birkaç gün önce de askeri rütbesiyle gündeme gelmişti. Putin'in kararıyla Ordu Generali rütbesine yükseltilen Kadirov'a 3 Ekim'de Grozni'de düzenlenen törende Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov tarafından yeni apoletleri ve bordo bere takdim edilmişti.

Ordu Generali, Rus askeri hiyerarşisinde Rusya Federasyonu Mareşali rütbesinin hemen altında bulunuyor. Kadirov'a verilen bordo bere ise Rusya Ulusal Muhafızları bünyesindeki özel kuvvetlerle özdeşleşen bir sembol olarak biliniyor.

KADİROV'UN ÖDÜL VE UNVANLARINA BİR YENİSİ DAHA

Böylece Kadirov, kısa süre içerisinde Ordu Generali rütbesi ve bordo berenin ardından Rus Ortodoks Kilisesi'nin üst düzey nişanlarından birini de aldı.

2004 yılında oluşturulan Şan ve Onur Nişanı; devlet, hükümet, din ve toplum temsilcilerine dinler arası iş birliği ile halklar arasındaki barış ve dostluğa yaptıkları katkılar nedeniyle veriliyor.

Kadirov'un 50. yaş günü dolayısıyla verilen nişanla ilgili Patrik Kirill, ödüllendirme kararının Kadirov'un hizmetleri ve yıldönümü dikkate alınarak alındığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com