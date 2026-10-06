'Daltonlar'a operasyon! 12'si çocuk 33 şüpheliye gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmayı genişletti. Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik 14 ilde operasyon düzenlendi.

İŞ YERİNE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesindeki bir iş yerine 30 Eylül'de uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarda, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve saldırıya katıldıkları tespit edilen 7 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerin 3'ünün adli süreçte bulunan çocuk olduğu öğrenildi.

İLK OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA

2 Ekim'de adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

"DALTONLAR" BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI: 12'Sİ ÇOCUK

Olaya karıştığı değerlendirilen diğer şüphelilerin belirlenmesi için ele geçirilen deliller incelendi. Başsavcılığın açıklamasına göre bu inceleme sonucunda, "Daltonlar" suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 12'sinin adli süreçte bulunan çocuk olduğu belirtildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere ait adreslere bugün 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı