İlhami Özcan Aygun: Türkiye Şekerde de İthalat Lobisine Yenildi - Haberler

FERHAT AKGÜN

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 400 bin tona kadar şekerin sıfır gümrük vergisiyle ithal edilecek olmasına tepki göstererek, " Türkiye, her üründe olduğu gibi şekerde de yine ithalat lobisine yenildi… Bunu gören veya daha önceden bilgisi olan firmalar hem Mersin'de hem Tekirdağ'da ve diğer limanlarda zaten önlemini almışlardı. 10 günden beri antrepolara dışarıdan gelen şekerler boşaltılıyordu" dedi. Aygun, "Kimlerin bu sıfır gümrükten haberi vardı? Kimler daha önceden tedbir aldı" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla tarihinde Resmi Gazete'de bugün yayınlanan 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı' ile 15 Ekim 2022 tarihine kadar 400 bin tona kadar şeker pancarı ve şeker kamışının sıfır gümrükle ithalat edilmesinin yolu açıldı. Özel şirketlere Ticaret Bakanlığı üzerinden 'ithalat lisansı' verilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yine bugün yayınlanan 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' ile de tarife kontenjanının, C şekeri tahsilat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere şekerli mamul üreten firmalara dağıtılması uygun bulundu.

"ÖNCEDEN BİLGİSİ OLAN FİRMALAR ÖNLEMİNİ ALMIŞTI"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Resmi Gazete'de yayınlanan bu kararları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bazı firmaların 10 gündür antrepolara şeker boşalttığını öne süren Aygun, şunları söyledi:

" Türkiye, her üründe olduğu gibi şekerde de yine ithalat lobisine yenildi. Bugün Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen şekerde bütün vergiler sıfırlandı. Nasıl mı? Tam 400 bin ton şeker ithalatının önü açıldı. İşte bunu gören veya daha önceden bilgisi olan firmalar hem Mersin'de hem Tekirdağ'da ve diğer limanlarda zaten önlemini almışlardı. 10 günden beri antrepolara dışarıdan gelen şekerler boşaltılıyordu. Bugün itibariyle zaten artık her şey resmileşti. Bundan sonra da sıfır gümrükle Türkiye'ye girişlerini sağlayacaklar. Bugün itibariyle Mersin Limanı'nda 19 bin 564 tonluk Merkür J gemisinde, yine 8 bin 600 tonluk MK Star gemisinde, burada da (Tekirdağ) AŞ Muhammed gemisinden 8 bin tonluk şu anda şeker gümrüklerden içeri giriyor antrepolara."

"BİR MİLYON 400 BİN TONLUK ÜRETİM İPTAL OLDU"

8 milyon 400 bin tonluk şeker üretim hedefinin tutmadığını belirten Aygun, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada demektir ki biz kendi çiftçimizi unutmuşuz. Dışarıdan gelen ürünlerle Türk çiftçisini burada hizaya sokmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı Sayın Kirişci'nin bir açıklaması vardı. Diyor ki Sayın Kirişci, 23 Mayıs akşamı verdiği sosyal medya hesaplarından müjde şuydu, diyor ki '24 Mayıs itibariyle 28 bin 800 sözleşmeli üretim yapan şeker pancarı üreticisine tam bir yıllık avans olarak 490 milyon lira ödeyeceğiz'. ve buna baktığımız zaman, dekar başına 70 liradan gittiğimizde, demek ki tam 7 milyon dekarlık şeker pancarı üretimi yapılmıştı. Asıl hedeflenen neydi? 8 milyon 400 bin ton, TÜRKŞEKER hedef koymuştu kendisine. Daha hedef, yola çıkmadan şaştı. Tam bir milyon 400 bin tonluk üretim iptal oldu, çiftçi üretmedi. Niçin? Çünkü girdi maliyetleri yükselmişti, kazanç aşağı düştü. Bu da gelecek yılla ilgili tam 200 bin tonluk, ülkemizin şimdiden daha şeker açığı olduğunu ortaya koyuyor."

"KİMLERİN BU SIFIR GÜMRÜKTEN HABERİ VARDI"

Bazı firmaların sıfır gümrükle şeker ithalatından haberi olduğunu iddia eden Aygun, şöyle konuştu:

"Siz eğer dışarıdan çiftçilerimize bu şekilde sopa gösterirseniz çiftçimiz üretim yapmaz. Bakınız, limanda birçok gemi var. Bunlar içerisinde ayçiçeği gelmiş, mısırı gelmiş, buğday gelmiş. Hani biz kendi kendimiz yeten bir ülkeydik. İşte ülkeyi getirdikleri tablo bu. 20 yıl sonucunda ihracat yapan, kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olan Türkiye, artık ithalat yapan ve en önde de giden ülkelerden bir tanesi. Etten, aklınıza gelen samandan, ne geliyorsa hepsinin ithalatının yolu açıldı. Ama şuradan ben soruyorum. Kimlerin bu sıfır gümrükten haberi vardı? Kimler daha önceden tedbir aldı? Neden böyle bir yola seçildi diyor soruyorum. Bakınız Hindistan'dan, Pakistan'dan, şeker kamışından elde edilen şeker geliyor; Polonya'dan da ise şeker pancarından elde edilen. Ama en güzeli, en doğrusu şeker pancarından üretilendir. Bizim çiftçimiz bunu üretebilir ama siz sadece desteklerinizi artırın. Çiftçinin önünü açın."