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Malatya'da freni boşalan hafriyat kamyonu TOKİ konutlarına çarptı: 1 yaralı

Malatya'da freni boşalan hafriyat kamyonu TOKİ konutlarına çarptı: 1 yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, TOKİ deprem konutlarındaki bir apartmana çarptı. Çarpmanın etkisiyle bina sakinleri deprem olduğunu sanarak panikle dışarı çıkarken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Apartmanda maddi hasar oluştu.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde, freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonunun TOKİ deprem konutlarındaki bir apartmana çarpması sonucu sürücü yaralandı. Çarpmanın ardından deprem olduğunu düşünen bina sakinleri panikle dışarı çıktı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ndeki TOKİ deprem konutlarında, hafriyat kamyonunun bir apartmana çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halindeki hafriyat kamyonu, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak TOKİ konutlarından birinin duvarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle apartmanın duvarında hasar oluşurken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. Sarsıntının depremden kaynaklandığını düşünen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Kazada kamyon sürücüsü A.M.İ. (28) araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından hasar gören kamyon, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Apartmanda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: ANKA
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