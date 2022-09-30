Hz. Muhammed'in(s.a.v.) testisini taşıyan sahabenin türbesi gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(s.av.) su testisini taşıyan Sahabe İbriktar Hazretleri'nin(r.a.) türbesi gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(s.av.) su testisini taşıyan Sahabe İbriktar Hazretleri'nin Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan ve 1940'lı yıllarda meydana gelen büyük depremde yıkıldığı belirtilen türbeden geriye hiçbir şey kalmadı. Türbenin bulunduğu alan da zaman içerisinde imara açılarak konut ve iş yerleri yapıldı. İlçede yaşayan vatandaşlar, İslam'ı yaymak için geldiği için bölgeye geldiği değerlendirilen Sahabe İbriktar Hazretleri'nin türbesinin yeniden gün yüzüne çıkartılmasını bekliyor.

'Osmanlı arşivlerindeki resmi evraklarda türbeden bahsediliyor'

Osmanlı arşivinde padişah fermanında Osmancık'ta bulunan türbenin isminin geçtiğini söyleyen iş adamı Selim Bilge, "2000 yıllarının başında Osmanlı arşivlerinde Osmancık ile ilgili araştırma yaptığımda, ilçemizle ilgili bir padişah fermanına rastladım. Bu fermanda, 'Osmancık kasabasında Resul-i Ekrem'in ibriktarının türbesinde Zaviyedar olan Mustafa öldüğünden, zaviyedarlığın kendisine sadaka ve ihsan olunmasına dair Seyyyid Halil Halife'nin arzu üzerine buyuruldu' ifadelerine yer veriliyor. Bu fermanda Osmancık'ta bir sahabenin türbesinin olduğu söyleniyor ve bu mezarın bulunması gerek. Adı da İbriktar, Peygamber Efendimizin ibriktarı olarak geçiyor. Rahmetli babama 'Osmancık'ta İbriktar, türbesi, mescidi, mezarı var mıydı' diye sordum. Babam, 'vardı oğlum. Ben hatta seninle 10 yaşlarına kadar o mescitte bir iki defa namaz kıldım' dedi. Ben daha sonra Osmanlı arşivlerinde daha geniş bir araştırma yaptım. ve çok sayıda İbriktar Mescidi, zaviyesi ile ilgili padişah fermanları, resmi belgelere ulaştım" dedi.

"Mülkiyet değişmiş, özel şahıslara geçmiş"

Külliye tarzında olan türbenin 1940'lı yıllardan sonra, belediyeye verildiğini anlatan Bilge, "Dönemin belediyesi de bu alanı parselleyip satmış ve mescit de zaman içerisinde yıkılmış. Bunu 2003 yılında Osmancık'ın Kaymakamı, Belediye Başkanı, ilçe müftüsü gibi yeklilere şifahen anlatmıştım. Konuyla pek fazla ilgilenen olmadı. Bizimkisi araştırma olduğu için edindiğimiz belgeleri arşivledik. Zaman zaman da Osmanlı arşivini hala tarıyoruz. Mevcut Müftümüz Dr. Eyyup Aydın, Osmancık'a tayin oldu. Ziyaretimize geldiğinde müftümüze de konuyu anlattım, Osmancık'ta bir sahabe mezarı olduğunu, yerinin günümüzde kayıp olduğunu söyledim. Belgeleri kendisiyle paylaştım, devlet nezdinde burayı hep beraber bulalım istedim. Müftümüz konuyla alakadar oldu, ilgilendi, gerekli araştırmaları beraber yaparak yerini bulduk ama mülkiyet değişmiş, özel şahıslara geçmiş. Şu anda iş yeri, dükkan olarak geçiyor" diye konuştu.

"Kalbimde ukde kaldı"

Türbenin gün yüzüne çıkartılmasını istediğini belirten Bilge, "Peygamberimizin ibriktarı olarak tarihte geçen zatın mezar yerinin, mescidinin kaldırılması, yerinin bulunamaması hem Osmancık için hem de bizler için bir ayıp. Henüz tam sonuç alınamasa da inşallah ileriki zamanlarda mübarek zatın türbesi bulunur da ziyarete açılır. Osmancıklı olarak bizim gönlümüz bunu istiyor" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili 4 yıldır çalışma yaptıklarını anlatan Osmancık Müftüsü Dr. Eyyup Aydın da, "Yaptığımız çalışmalara olumlu ve olumsuz dönüşler aldık. İlçe müftüsü olarak gayem dini ve milli kültürel varlığımızın, değerlerimizin ortaya çıkması. Gelen cevap yazılarına üzülüyorum. Şu anda Türkiye'de arkeoloji ilerledi. Yer altını görüntüleme sistemleri Türkiye'de çok güzel gelişti. Buna rağmen Resulullah Efendimizin(s.av.) arkadaşı olan bir sahabenin Osmancık gibi bir yerde bulunması benim gözümde dini ve milli bir hazine. Birkaç gün önce de 1930'lu yıllara ait bir fotoğraf elimize geçti. O fotoğrafta mescidin gerçek hali görülüyor. Deliller var, ilgilenen yok. Oradan gelip geçerken gözlerim doluyor, dualarımı okuyor ve bağışla diyorum. İnşallah Sahabe-i Kiramın o türbesini cennet gibi olan Osmancık'ta canlandırabilirsek ki herkesin haberi var, kimsenin mazereti yok bu konuda. Müslüman Türk Milleti olarak bu gibi değerlerimize sahip çıkacağımıza inanıyorum. Kimse mağdur ve istismar olsun, yanlış şeyler olsun istemiyorum. Allah bizleri sahabeyle haşır nesir cem eylesin. Dualarım o yönde. Tapu kayıtları sapasağlam, tutanaklar var. Yer tespiti konusunda İbriktar zaviyesinin Osmancık Tapu Dairesinde bilgileri var. Burada Sahabe-i Kiram var. Birisi burada medfun bulunuyor. İnşallah bu sahabenin kabri var, yeri belli, hiç kimsenin yan çizmeye hakkı yok. Bu bizim dini milli servetimiz. Allah bu serveti ortaya çıkaracak, bilinçli, şuurlu vatandaşlar nasip etsin" dedi.

"Türbenin yapılmasını arzu ediyoruz"

İbriktar hazretlerinin türbesinin yapılmasını istediklerini anlatan Osmancık Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz Eravcı da "Belgelerden edindiğimiz bilgilere göre Çorum'da bulunan 3 sahabe Efendilerimizle birlikte Osmancık'a da Peygamber Efendimizin(s.av.) dinini tebliğ etmek üzere bir sahabe efendimizin geldiği burada medfun olduğuna dair tarihi bilgilere ulaştık. Osmancık Tapu kayıtlarında yer alan bilgilerden anlaşılıyor ki İbriktar Hazretlerine ait bir camii, bir hamam bir de türbe var. Türbenin mescidin içinde olduğuna dair bilgiler edindik. Bu kayıtlarda türbedar, türbedarın yakınlarının gömülü olduğu mezarlığın yeri tarihi kayıtlarda çıkıyor. Osmanlı Devleti resmi gazetesinde İbriktar Hazretlerinin türbesine her sene belli bir miktar bütçe ayrıldığından bahsediyor. Tamiri ve muhasebesi, birinin zaviyeye tayin edilmesi gibi birçok yerde ifade ediliyor. Günümüzde dükkanların olduğu bu yerlerin Vakıflar aracılığıyla tekrar sahip çıkılarak bir türbenin yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.