Yıkımı yapılan binada tepki çeken test! Deprem kabinine insan yerleştirdiler

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olay görenleri ve duyanları hayrete düşürdü. İş makineleri tarafından yerle bir edilen binanın içine test amaçlı yerleştirilen deprem kabininin içerisinden insan çıktı. Olayda neyse ki korkulan olmadı. Kabinde bulunan kişi yara almadan çıktı. O anlar ise büyük tepki topladı.

YIKIM YAPILAN BİNADA İNSANLA "SAĞLAMLIK TESTİ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkilerine neden oldu.

"DENEMEK İÇİN GETİRMİŞLER BİLGİM DIŞINDA OLDU"

Deprem kabinlerinin içinde insan olduğunu bilmeden yıkımı gerçekleştiklerini belirten şantiye sorumlusu Osman Karslı, hukuk sürecini başlattıklarını ifade ederek, "Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu. İstanbul'dan gelen bir ekip deprem ile bir kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler. 3 tane kabin yerleştirmişler. Depreme karşı dayanıklı diye test yapıyorlar. Bu konuyla alakalı bilgim yok zaten böyle bir şeyden haberim olsa izin vermezdim. Bu işlem benim bilgim dışında oldu." sözleriyle yaşananlardan haberdar olmadığını söyledi.

"İÇERİSİNDE İNSAN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK"

Karslı, "Kendileri konuyla ilgili testi daha önce dışarıda yaptıklarını normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını test ettiklerini söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar. Bu işlem normalde benim bilgim dışında, kesinlikle böyle bir şey den bilgim yok, buna izin vermezdim. Hukuksal süreç için avukatlarımız işlem başlatıyorlar. Biz normalde binayı komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Deprem kabinleri vardı ama kilitliydi. Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik" dedi.