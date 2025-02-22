Gaziantep'te Hastanelerde Manevi Destek Hizmeti

Gaziantep'te hastanelerde bulunan manevi destek görevlileri, dini referanslardan hareketle hastalara telkinde bulunarak manevi moral ve motivasyon desteği sunuyor.

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2015 yılında "Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik" hizmeti hasta ve hasta yakınlarına moral kaynağı oluyor. Birebir ve toplu görüşmelerle desteklenen hizmet sonrası hasta ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarının da arttığı görüldü.

Dini referanslardan hareketle hastalara telkinde bulunarak morallerini yükseltmeye çalışan görevliler, hastanelerde tedavi gören hastalara ve hasta refakatçilerinin yanı sıra sağlık çalışanlarına da düzenli olarak manevi destek veriyor. Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik" hizmeti verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda manevi destek birimlerinde gönüllü olarak görev alan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli hastanede yatan hastalara ve yakınlarına manevi destek veriyor.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde uygulanan proje ile Manevi Destek Uzmanı Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli İbrahim Halil Kaya tarafından hasta ve hasta yakınları ile hastane personeline tefekkür, sabır, dua pratiği, anlayışı ve inancı gibi manevi temaların yer aldığı bilgilerle moral ve motivasyon desteği sağlanıyor. Manevi Destek Uzmanı Kaya, hastanede hastalara ve hasta yakınlarıyla birebir görüşmeler yaparak, manevi destek veriyor. Ayrıca program kapsamında Kaya tarafından toplu görüşmelerle de hasta ve hasta yakınlarına hizmet veriliyor. Hastaların morali, manevi destekle yükselirken, hastaları ziyaret eden Kaya, tedavi süreci devam eden hastalara telkinde bulunuyor.

Hastanede yatan hastaları ziyaret ederek, tıbbi tedaviyi desteklemek amacıyla ayet ve hadis gibi dini referanslardan hareketle insan hayatının her aşamasının imtihan olduğunu belirterek hastaları motive ettiklerini belirten Kaya, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarından olumlu sonuçlar ve geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Hastaların moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla görev yaptıklarını belirten Kaya, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın 2025'te başlattığı 'Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik' hizmeti kapsamında hastalarımıza manevi danışmanlık yapıyoruz. Hasta, hasta yakını ve sağlık personeline manevi hizmet veriyoruz. Hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin, dini değerler noktasında manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasta, hasta yakını ve sağlık personelleri birebir ve toplu olarak görüşüyoruz. Genelde servisleri geziyoruz. Özellikle palyatif dediğimiz hastanede uzun süre tedavi gören hastaların yakınlarına moral ve motivasyon desteği veriyoruz. Hasta yakınlarının morallerini yükseltmek, manevi olarak ihtiyaçlarını karşılamak ve gidermek amacıyla ziyaretler yapıyoruz. Aynı zamanda onlarla muhabbet ediyoruz, dertlerini dinliyoruz ve dertlerine derman olmaya çalışıyoruz" dedi.

Hastanede tedavi gören Safa Şahin ise "Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik" hizmetini çok olumlu bulduklarını belirterek, hastanedeki hizmetlerden ve tedavi sürecinde gösterilen ilgiden de memnun olduklarını ifade etti. - GAZİANTEP