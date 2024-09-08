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Hakkari Valisi Ali Çelik, 'Sesler ve Yüzler' belgesel filminin gösterimine katıldı

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Diyarbakır annelerinin bölücü terör örgütünün pençesinden kurtarmak istedikleri çocukları için verdikleri mücadeleyi konu alan 'Sesler ve Yüzler' belgesel filminin gösterimine katıldı. Gösterim sonrasında Mardin Eski Milletvekili Orhan Miroğlu ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile hazırlanan ve Diyarbakır annelerinin bölücü terör örgütünün pençesinden kurtarmak istedikleri çocukları için verdikleri mücadele sürecini konu alan "Sesler ve Yüzler" belgesel filminin gösterimine katıldı.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen film gösterimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. "Sesler ve Yüzler" belgesel filminin gösteriminin ardından Mardin Eski Milletvekili Orhan Miroğlu tarafından Diyarbakır annelerinin geçirmiş oldukları zorlu süreç ve terörle mücadele süreci hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Miroğlu, uygulanan başarılı güvenlik politikalarıyla günümüzde örgüte katılan çocuk sayısının tamamen sıfırladığını belirtti.

Vali Çelik ise yaşanan süreçte annelerin ve ailelerin hissettikleri acıların ve duyguların belgesel filminde çok iyi betimlendiğini belirtirken, bu süreçte yaşanan kötülükleri ve zorlukları hep birlikte mücadele ederek yenebileceklerinin altını çizdi.

Vali Çelik; film gösterimi sonrasında Orhan Miroğlu'na hediye takdiminde bulunurken, filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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