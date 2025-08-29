HAK-İŞ'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu 30 Ağustos şanlı zaferinin 103. yılı kutlu olsun" denildi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Açıklamada, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün dünyanın gözleri önünde soykırıma uğrayan ve yaşam mücadelesi veren Filistin halkının davasında yanında oldukları ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edecekleri belirtildi. Açıklamada, "Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferinin 103. yıldönümünü HAK-İŞ olarak coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu 30 Ağustos şanlı zaferinin 103. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

"30 Ağustos Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği bir gündür"

30 Ağustos'un Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun, milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi, toplumsal birlik ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz Meydan Muharebesinde kazanılan başarı neticesinde istiklal mücadelemizde zafere ulaşılmıştır. Kazanılan bu önemli zaferle birlikte topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, 30 Ağustos'u hatırlamanın Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamak açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Mazlum Filistin halkının yanındayız"

HAK-İŞ tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi canı pahasına büyük bedeller ödemiş ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü korkusuzca siper etmiştir. Tek derdi 'vatan' olan aziz milletimiz, bağımsızlığını korumak ve zalimlere dur demek için milli bir davada hainlere karşı tek yürek, tek bilek olmuş, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Şanlı tarihi destanlarla dolu olan milletimiz, ülkemizde; bölgemizde ve tüm dünyada, barış, özgürlük ve istikrarın güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün dünyanın gözleri önünde soykırıma uğrayan ve yaşam mücadelesi veren mazlum Filistin halkının haklı davasında yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze'de siyonist İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve vahşeti en sert şekilde telin ediyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 30 Ağustos Zaferini bizlere armağan eden, 103 yıl önce vatan için, ülkemizin geleceği için toprağa düşen aziz şehitlerimize ve bugün vatanın varlığı ve bütünlüğü için toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, ülkemiz ve milletimize barış ve esenlikler diliyoruz." - ANKARA