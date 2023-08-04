Gürsel Erol, Elazığ'da TOKİ Mahallelerini Ziyaret Etti: "Bölgede İnanılmaz Bir Mağduriyet Var"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Karşıyaka Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarıyla da görüşen Erol, "Bölgede inanılmaz bir mağduriyet var. TOKİ konutlarında zemin oturmasından kaynaklı sorunlar var. Kanalizasyonda sorunlar var, asansörlerinde sorunlar var. Bunların çözülmesi siyasi iradeye bağlı. Siyasi irade burayla ilgili bir irade ortaya koyarsa, bu şehirde bu mahallelerin gelişmesiyle ilgili doğru bir proje ortaya koyarsa, aslında çözülmeyecek sorunlar değildir" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Karşıyaka Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarıyla da görüşen Erol, "Bölgede inanılmaz bir mağduriyet var. TOKİ konutlarında zemin oturmasından kaynaklı sorunlar var. Kanalizasyonda sorunlar var, asansörlerinde sorunlar var. Bunların çözülmesi siyasi iradeye bağlı. Siyasi irade burayla ilgili bir irade ortaya koyarsa, bu şehirde bu mahallelerin gelişmesiyle ilgili doğru bir proje ortaya koyarsa, aslında çözülmeyecek sorunlar değildir" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karşıyaka Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle ziyaretine muhtarlık ile başlayan Erol, Muhtar Ruhi Demirbaş'tan sıkıntıları dinledi. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ruhi Demirbaş şunları söyledi:

"BU MAHALLE KADERİNE TERK EDİLMİŞ"

"Bu mahalle kaderine terk edilmiş. TOKİ'lerden de bir şey anlamadık. Buradaki dere çok koku yapıyor sanki dersiniz leş akıyor. TOKİ'de çok ciddi sorunlarımız var. TOKİ Başkanı dedi ki; 'Ben buraya bir el atacağım'. 17'sinde bakan gelecekmiş. Yapacaklar ama ne zaman yapacaklar? Bu vatandaşın hali ne olacak? Asansörler komple bozuk. Bugün firmayı arıyorum, adam telefonuma engel koymuş. Kardeşim senin verdiğin mal hasarlı, çalışmıyor. TOKİ müteahhide verdi, müteahhit vurdu parayı aldı çıktı. Bu insanlar gariban, 65 yaş maaşı alıyorlar, engelli maaşı alıyorlar. Bir milyon 600 lira para alıyorlar. Bu adam aidatımı ödesin, doğal gazı mı ödesin? Getirip oraya mı yapsın ne yapabilir? Hepsi birbirinden beter. Bu mahalledeki herkes birbirinden fakir. İnsanların durumu çok kötü. Durumu iyi olanlar ev alıp çıkıp gittiler ama şu an bunlar hep gariban, boşta gezen insanlar. Bin 600 lira ile bu adam ne yapacak nasıl geçinecek? Sıkıntılılar gerçekten. Bu adamlarla bazen kızıyoruz ama maaşı da ortada. Yönetim parayı alıp kaçtı gitti. Şu anda bir buçuk milyon doğal gaza borç var. 14 binada doğal gaz hattı yok. Adamlar bırakıp gitti, paramızı aldılar gittiler ve ödemediler. Buranın TOKİ'lerinin su kanalizasyonları hepsi bozuk. Doğal gaz boruları yok, ay sonra ısıtma sorunu başlayacak. İçinde bebeği var, yaşlısı var, engellisi var. Yarın doğal gazı yanmazsa buranın hali ne olacak? AKSA'ya gittiler o gün. Adam demiş ki gelip borcunuzu kapatın taksitlendirme yapın. Aylık 50 bin lira faiz biniyor. Bu borcu bu adamlar ödeyemezler ki."

"ELAZIĞ'DA SORUNLAR GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR"

Gürsel Erol de şunları söyledi:

"Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Karşıyaka Mahallesi konum olarak da ulaşım ağı olarak da etrafındaki yapılanma olarak da kentsel dönüşümün ve TOKİ konutlarının öncelikli olarak yapılması gereken mahallelerimizden birisiydi. Sebze hali, hemen yanında su depoları var, organize sanayi bölgesi var. Havaalanına yakın bir bölge. Şehrin doğu girişinde, coğrafya olarak da zemin olarak da burası son derece yapılanma için uygun bir yerdir. 2020 depreminden sonra hep bu bölgenin özellikle kentsel dönüşümle birlikte planlanarak şehrin doğu girişinde bir canlılık olmasını istedik. Sonra 6 Şubat Maraş merkezli depremlerden sonra da burada gördüğünüz gibi birçok bina ağır hasarlı tespit edildi ve bunların yıkımları ile ilgili süreç hala bekleniyor. Bölgede inanılmaz bir mağduriyet var. Biraz önce TOKİ konutlarını ziyaret ettik. TOKİ konutlarında zemin oturmasından kaynaklı sorunlar var. Kanalizasyonda sorunlar var, asansörlerinde sorunlar var. Bunların çözülmesi siyasi iradeye bağlı. Siyasi irade burayla ilgili bir irade ortaya koyarsa, bu şehirde bu mahallelerin gelişmesiyle ilgili doğru bir proje ortaya koyarsa, aslında çözülmeyecek sorunlar değildir. Elazığ'da sorunlar güç gün geçtikçe büyüyor. Ben yeni seçilen milletvekili arkadaşlarımızın görev anlayışı ile ilgili, yetenekleri bilgi ve becerileri ile ilgili bir olumsuz bir yorum yapmak istemiyorum tam tersine teşvik etmek istedim. Mahalleleri geziyorlar, ilçeleri geziyorlar. Bunlar güzel şeyler, ama tek başına gezmek yeterli değil. Vatandaşın sorunları var. Bu vatandaşın sorunlarının çözümü ile ilgili de onların sorunları gündeme getirilerek, ilgili makamlarla görüşerek çözülmesi lazım.

"ELAZIĞ'DAKİ EN CİDDİ SORUNLARDAN BİRİ KONUT"

Şu anda Elazığ'daki en ciddi sorunlardan birisi konut. İnsanlar kiraya çıkacakları ev bulamıyorlar. Binalar yıkılıyor, tamam ama binalar yıkıldıktan sonra da insanların taşınabilecekleri yeni binalar yok. Çok sayıda memur tayinleri var, emniyet teşkilatından gelen memur arkadaşlarımız da konut bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Yani Elazığ'da sorunlar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bu yalnızca bir projenin yatırım programını alınması önemlidir. Ama yaşamın düzenlenmesi ve ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili siyasi erke ihtiyaç var. Buraya öncelik tanınması lazım. Bunları hep gündeme getirdim. Diğer arkadaşlar yeni seçildiler, ama yalnızca milletvekilliği görevi vatandaşı dinlemek değildir. Vatandaşın sorunlarını çözümü ile ilgili de bir irade ortaya koyulması lazım. Elazığ'da yaşıyoruz. Ben sabah geldim. Gittiğimiz her yerde sorunların çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. Bizim bir an önce bir araya gelerek sorunları ana başlıklar altında tespit edip, sorunların çözümü ile ilgili Meclis açıldıktan, sonra Plan Bütçe Komisyonu toplantılarında, bütçe görüşmelerinde ve Meclis görüşmelerinde, ilgili bürokratlar ve bakanlarla sorunların çözümü için öneriler sunmamız gerekiyor. Yoksa bu sorunlar öyle bir noktaya gelecek ki, çözülemez hale gelecek. Elazığ burada kaybedecek. Karşıyaka Mahallesi öncelikli kentsel dönüşüm ve TOKİ konularının yeni yapılanmasının merkez olacak belirleneceği bir yer olmalıdır. Buranın kendine göre avantajları var. Şehrin en güzel noktasında burayı değerlendirmek lazım.

"BURADA 7 BİN SEÇMEN VARKEN ŞİMDİ 2-3 BİNLERE DÜŞTÜ"

Milletvekili Gürsel Erol'a mahalleyi gezdirerek sorunları anlatan muhtar Ruhi Demirbaş, burada da şunları söyledi:

"Burası 2012'den beri kentsel dönüşüm alanında. Ben burada vatandaşları tek tek topladım, vatandaşa dilekçelerini teslim ettim ama bir yıl oldu buraya dönüş yapılmadı. TOKİ'yi sürekli arıyorum bakmıyorlar. Bakana söyledik, bakan yardımcısından söyledik. 2012'den beri burası kentsel dönüşüm alanı. İmara aç imar yok, yol yap, yol da yok. Ruhsat ver, ruhsat da yok. E bu vatandaş ne olacak. Yık git, yık git. Buranın 7 bin seçmeni vardı. Şimdi 2 -3 binlere düşmüş. Adamın anası burada, adamın yerini yemişliğe vermişler. 50 kilometre, 40 kilometre git gel. Kira olsa daha da iyi. Kira da bulamıyoruz. Burası havaalanına 4 kilometre. Burada girdiğiniz zaman Elazığ'ın ilk giriş mahallesi. Ama girdiğin zaman evler virane. Depremler olmuş. Viran olmuş, talan olmuş. Siyasiler buraya gelmediği zaman burada vatandaşlarımız gerçekten mağdur oluyor. Hesap günü gelecek. Burada şu anda 7 tane ev var. Burası 80 bin 800 dönüm. Devlete ait. Burada TOKİ'nin malı da var ama bir an önce yapılması lazım."