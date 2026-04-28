Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kilis'te Üniversitelilerle buluştu

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen "Kariyer Yolu" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek iş hayatına dair tecrübelerini paylaştı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu yaptı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Tecrübe kolay kazanılmıyor. Bu nedenle üniversite olarak başarılı insanları öğrencilerimizle buluşturarak tecrübelerinden faydalanmayı önemsiyoruz. Bugün de Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nu aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendisine bizleri kırmayarak etkinliğimize katıldığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kilis'te doğan ve ilkokulu Kilis'te tamamlayan Mustafa Topçuoğlu, üniversiteli gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikteki konuşmasına, "Bizimki kişisel başarı hikayesi olmaktan çok bir ailenin başarı hikayesidir" diyerek başladı. Topçuoğlu ailesinin ticari hayatının temellerinin 1940'lı yıllarda dedesinin mütevazı bir başlangıcıyla atıldığını belirten Mustafa Topçuoğlu, "Bizim hikayemiz 1940'lı yılların başında Kilis'te başladı. Dedem Mustafa Hilmi Topçuoğlu, 3 tonluk bir kamyonun bir tekerine ortak olarak işe başlamış. Daha sonra açtığı dükkanla ticarete atılmış. Ticaret hacmimiz genişleyince 1967 yılında Gaziantep'te kamyon ve traktör bayiliği ile yeni bir aşamaya geçtik" ifadelerini kullandı.

"Risk almadan başarı gelmiyor"

Ticarette önemli bir noktaya gelen Topçuoğlu ailesinin hedefinde hep sanayi yatırımının olduğunu hatırlatan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 1976 yılında sünger yatak üretimiyle sanayiye adım attıklarını, 1983'te ise çuval üretimine başladıklarını söyledi. 1983 Yılında üniversiteyi bitirdikten sonra ailenin çuval üretim tesisinde çalışma hayatına devam ettiğini belirten Topçuoğlu, Irak hükümetinin düzenlediği bir ihalenin ailenin ticari hayatında belirleyici bir rol üstlendiğini anlatarak, "90 çalışanla çuval üretimine başladık. Bir yıl sonra rahmetli Başbakan Turgut Özal ihracat seferberliği başlattı. Irak ile petrol karşılığı ihracat anlaşması yapıldı. Ben 24 yaşında Irak hükümetinin açtığı çuval ihalesine girmek için Basra'ya gittim. Daha doğrusu önce Ürdün'e, sonra taksi ile Basra'ya gittim. Geceyi askeri sığınakta geçirdim. İhaleye katılan tek kişi bendim. Çünkü savaş ortamında kimse ihaleye gelmemişti. Numunelerimiz de beğenildiği için ihale bizde kaldı. O gün orada o riskleri aldığımız için 1989'a kadar Irak'ın çuval ihtiyacını karşıladık" dedi.

Gülsan'ın yatırımı halı sektörünü değiştirdi

Aile birliği ve cesur yatırım kararlarının başarıda belirleyici olduğunu ifade eden Topçuoğlu, 1990'lı yıllarda polipropilen halı ipliği üretimine geçiş sürecini de anlattı.

Gülsan Holding'in 1994 yılında yaptığı BCF halı ipliği yatırımının Gaziantep'in makine halısında dünyanın en büyük üretim merkezi olmasına öncülük ettiğini hatırlatan Topçuoğlu, "1990'lı yılların başıydı. Amcam rahmetli Naci Topçuoğlu Gaziantep Sanayi Odası'nın meclis başkanı idi. Gaziantep'ten bir grup makine imalatçısı, Sanayi Odası'nın organizasyonu ile İtalya'da bir fuara gidiyor. İtalya'ya giden amcam orada polipropülen (PP) halı ipliğini görüyor. Bu iplikle yapılan halıların Avrupa'da büyük rağbet gördüğünü, trend olduğunu görüyor. Gaziantep'e dönünce de halı sektörüne yönelik iplik yatırımı kararı alınıyor. Halı üreticilerinin olumsuz görüşlerine rağmen 1994 yılında BCF halı ipliği tesisi kuruluyor. O dönemde halıların geneli akrilik iplikle üretiliyor. Polipropülen akriliğe göre çok daha avantajlı. Leke tutmuyor, kolay temizleniyor, tüylenmiyor ve renk değiştirmiyor. Ancak bunlara rağmen halı sektörü yeniliklere karşı direnerek bu ipliği kullanmak istemiyor. Bunun üzerine biz bir halı tezgahını kiralayarak PP iplikle halı üretimi yapmak için kolları sıvadık. Tam 50 gün sonra büyük zorlukları aşarak istediğimiz kalitede halıyı ürettik. İnsanların karar vermesi için görmeleri dokunmaları gerekiyordu. Biz bunu yaptık. Halı imalatında PP ipliğin kullanılmaya başlanması ile sektörde yeni bir sayfa açıldı. Yatırım, üretim ve ihracat hızlı bir şekilde artmaya başladı. Gaziantep böylece makine halısı üretiminde dünyanın en önemli merkezi haline geldi" şeklinde konuştu.

"Dünyadaki 10 büyük üreticiden biriyiz"

Uluslararası fuarları ve sektörlerdeki yenilikleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Mustafa Topçuoğlu, büyük ilgi gören söyleşide, "Araştırmayı hiçbir zaman bırakmadık. 1998 yılında yine bir fuarda bebek bezi üretimini gördük. O zaman bebek bezi kullanımı çok yeni idi. Sektörün önünün açık olduğunu keşfettik. Bebek bezinde ve hijenik pedlerde kullanılan kumaşları üretelim dedik. 2002 yılında bu ürünün üretimine başladık. Şu anda dünyadaki 10 büyük üreticiden biriyiz. Kaliteye ve insana yatırım yaptık. Doğru düzgün çalıştık. 20 kişi ile başladığımız bu yolda 2 bin 500 civarında çalışanla Türkiye'nin en büyük 130 firmasından birisi haline geldik" şeklinde konuştu.

"Çalışacağınız şirketi iyi inceleyin"

Üniversite öğrencilerine, çalışma hayatında başarıya giden yoldaki tecrübelerini aktaran Mustafa Topçuoğlu, "Başarıya giden yolda sabır, istikrar ve çalışkanlık çok önemlidir. Öncelikle çalışmak için başvurduğunuz firmayı iyi inceleyin, tanıyın. Şirket dinamik, yenilikçi ve istikrarlı şekilde büyüyen bir şirket mi? İhracatı var mı? Etik değerlere önem veriyor mu? Bu soruların cevabı 'evet' ise çalışmak için o şirketi tercih edin. Sık sık işyeri değiştirmeyin. Kısa sürede terfi beklemeyin. Tez canlı olmayın. Mesela bizde çalışmak için birisi başvuruyor. CV'sine bakıyoruz. 5 yıllık tecrübesi var, ama 4 işyeri değiştirmiş. Bu kişiden kesinlikle bize bir fayda gelmeyecektir. Sabır önemli. İstikrarlı olun. İşinizi sevin ve heyecanla çalışın. Parayı değil başarıyı hedefleyin. Başarı olursa para da gelecektir. Hayatta her zaman zorluklar, engeller olacaktır. Sorunsuz bir hayat yok. Siz sorunlara karşı mücadele edin, işinizi doğru ve kaliteli yapın. Ama en önemlisi de olayların detaylarına inerek fark oluşturun. Sadece verileni yapmayı değil, oraya ne katabilirsiniz bunu hedefleyin. İşiniz tutkunuz olsun. İşinizi sadece mesai saatlerinde yaşamayın. Bir ağabeyimiz, 'Eğer işin ya muhtacı ya da aşığı değilseniz başarılı olamazsınız' derdi. Çok doğru bir söz. Hayallerinizi yüksek tutun, asla vazgeçmeyin. Hepimizin ailemize, şehrimize ve ülkemize karşı sorumlulukları var. Onun için paylaşmayı bilmeliyiz. İmkanlarımız ölçüsünde sosyal sorumluluk projeleri ile yaşadığımız topluma katkı sağlamalıyız. Zor günlerde, zorda olan insanların yanında olun. Sivil toplum kurumlarında görev alın. Hayatın içinde olun. Kibir ve gururlanmak dünyanın en kötü davranışıdır. Mütevazı ve saygılı olun, karşınızdakine güven verin. Hiçbir zaman hayata olumsuz bakmayın. Olaylara pozitif bakın. Olumsuz düşünen kişilerle arkadaş olmayın. Yoksa sorunları çözemezsiniz. Türkiye kolay bir ülke değil. Kolay bir coğrafyada değiliz. Bunları bileceğiz ama hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Vatanı, evi olmayan insanlar var. Depremi hatırlarsınız. Hep yukarı bakarak mutsuz olmayın. Suriye ortada. Irak 1989 yılından beri huzur bulmadı. Bizim ülkemiz çok şükür güçlü. Bir duruşu var. Bu nedenle şanslıyız. Diploma tek başına yetmez. Heyecanınız, azminiz sizi bir yere taşır. Sadece teorik bilgi de başarıya götürmez. Yüzde 50 eğitimli, yüzde 50 de sokak çocuğu olmalısınız. Sokak çocuğu derken sokağın yani hayatın gerçeklerini bilmelisiniz. Mücadeleci olun. Kolay pes etmeyin ama olmayacak hayale kapılmayalım. Hırsınız, hiçbir zaman aklınızın önüne geçmesin. Günümüzde yabancı dil çok önemli. Mutlaka ve mutlaka İngilizce'yi çok iyi öğrenin. Artık imkanlar çok geniş. Yurt dışına gitmeden de yabancı dil öğrenebilirsiniz. Başarıda aile çok önemlidir. Aileye zaman ayırmak gerek. Biz yoğun iş hayatı dolayısıyla çocukların büyüdüğünü görmedik. Sağ olsun eşim bu konudaki yükü omuzladı. Ben bir yılda 180 gün şehir dışında kaldığım zamanlar oldu. Yakın zamana kadar günde ortalama 13-14 saat çalıştım. Bu arada eşinizi iyi seçin. Kültürümüze, ailenize uygun birini seçin. Evinizde mutlu iseniz hayatta da mutlu olursunuz. Ülkenin size ihtiyacı var. Sizler geleceğimizsiniz, sizlere güveniyoruz" diye konuştu.

"Kariyer Yolu" isimli etkinliğin sonunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman tarafından Mustafa Topçuoğlu'na teşekkür plaketi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı