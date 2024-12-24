GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Üniversitenin Uluslararası Vizyonunu Paylaştı

GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir basın ile bir araya geldi

"GİBTÜ dünya çapında bir üniversite"

GAZİANTEP - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, basın mensupları ile bir araya geldi. Demir, "Üniveriste olarak, her alanda, sağlık, teknoloji, sosyal, kültürel, eğitim hizmetlerini başta bölgemiz olmak üzere ulusal ve uluslararası boyuta taşımayı hedeflemekteyiz" dedi. Demir, GİBTÜ'nün, öğrencileri, akademik ve idari kadrosu ile büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, kurum içindeki iş birliği ve ekip ruhu anlayışının elde edilen başarılarda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

GİBTÜ, 2024 yılı itibarıyla sunduğu eğitim imkanları ve bilimsel çalışmalarıyla uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Bünyesindeki 8 aktif fakülte ve çok sayıda yüksekokul ile geniş bir eğitim yelpazesi sunan GİBTÜ, uluslararası öğrenci sayısını artırarak 39 farklı ülkeden 675 öğrenciye eğitim veriyor. Üniversite, üç dilde eğitim sunarak küresel standartlara uyum sağlıyor.

Araştırma ve Yenilikte İlerleme GİBTÜ, 2023-2024 döneminde 52 projesi ile dikkat çekerken, toplamda 10 milyon 197 bin TL bütçe ile önemli bir başarıya imza attı. AB destekli projelerde artış gösteren üniversite, bilimsel yayın sayısını da sürekli artırıyor. 2024 yılında yayınlanan 130'dan fazla makale ile akademik katkısını sürdürüyor.

"Kalite odaklı çalışıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, gazetecilerle bir araya gelerek üniversite hakkında bilgiler verdi. Rektör Demir, üniversite olarak amaçlarının nicelik olarak değil, nitelik olarak büyümek olduğunu ifade etti. Demir kalitenin öncelikleri olduğunu belirterek, "Biz büyümeyi öğrenci sayısıyla kıyaslamıyoruz. Büyümeyi kalite ile kıyaslıyoruz. Tam bir özel üniversite gibi çalışıyoruz. Bizde asla iç çekişme, çatışma yok. Birlik içerisinde hummalı bir çalışma var. Bu şekilde kalitemizi ne kadar artırırsak o kadar büyümüş sayarız. Göreve geldiğimiz günden bu yana yapmaya çalıştığımız, kurumsallaşmanın tüm yönleriyle sağlanması" ifadelerini kullandı.

"Güçlü iş birliklerimiz var"

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda bir yönetim anlayışını benimsediklerini kaydederek sözlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, "Kurumumuz tüm paydaşlarla, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı hedefliyor. Akademik ve bilimsel başarılarımızı daha da ileriye taşımayı, topluma faydalı hizmetler sunmayı, yenilikçi projeler geliştirmeyi, öğrencilerimize yüksek standarda öğretim sağlamayı ve toplumda etkili bir şekilde yer alma hedefindeyiz. Paydaşlarımızla her alanda güçlü bir iş birliği oluşturarak, sürdürülebilir projeler geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu anlamda üniversitemizin görünürlüğünün artırılması, üretmiş olduğumuz bilgi, hizmet ve faaliyetlerin topluma sağlıklı, şeffaf ve tarafsız duyurulması bizim için önem arz etmektedir. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak her alanda, sağlık, teknoloji, sosyal, kültürel, eğitim hizmetlerini, başta bölgemiz olmak üzere ulusal ve uluslararası boyuta taşımayı hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

İki yılda neler yapıldı

Demir, "GİBTÜ, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik üniversite, çevre dostu politikalarıyla da öne çıkıyor. 2024 yılında aldığı Sıfır Atık Belgesi ve Engelsiz Üniversite Bayrağı ödülleri, GİBTÜ'nün sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösteriyor. Yeni imkanlar ve protokoller GİBTÜ'de, Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, Elektromekanik Kumanda Laboratuvarı gibi modern tesisler hizmete açılırken, ulusal ve uluslararası protokollerle iş birliği ağını genişletiyor. Malezya, İspanya, Kuveyt gibi ülkelerle yapılan anlaşmalar, üniversitenin küresel vizyonunu destekliyor. Öğrenciler için yeni yaklaşımlar üniversite, yeni eğitim öğretim yılında bin 63 öğrenciye üniversite ortak seçmeli ders havuzu sunarak disiplinler arası bir öğrenme deneyimi sağlıyor. GİBTÜ, eğitim müfredatını güncelleyerek yenilikçi yaklaşımları benimsemeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Yapay zeka önceliğimiz"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak yapay zekayı çok önemsediklerinin altını çizen Rektör Demir, "Biz yapay zeka ile anılan bir üniversite olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu konuya odaklıyoruz. Öğrencilerimizin teknik anlamda gelişimlerini sağlarken günümüz gelişmeleri ile de uyumlu olarak sektör dinamiklerine aşina bir biçimde mezun olmalarını önemsiyoruz. Bu sebeple güncel gelişmeler ile uyumlu dersleri de öğrencilerimize vermeye gayret ediyoruz. Yapay zekayı kullanabilen, onu süreçlerine dahil edebilen daha önemlisi yapay zeka geliştirebilen öğrencilerimizin olması adına çalışıyoruz" diye konuştu.