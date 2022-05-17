Gergerlioğlu'ndan AKP'li Belediyelere Yasak Tepkisi: "Toplumsal Barışı Baltalayan Girişimler"

ÇAYIROVA, KOCAELİ (ANKA) -

SEFA GARDİYANOĞLU

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserinin ardından AKP'li Çayırova Belediyesi'nin de Amed Şehir Tiyatrosu'nun 'Don Kixot' isimli Kürtçe oyununu iptal etmesine tepki göstererek "Bu yasaklamalarla hiç kimse bir yere varamaz. Sadece ve sadece toplumsal barışı baltalayan girişimlerdir bunlar" dedi.

AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesinin ardından AKP'li Çayırova Belediyesi'nin de Amed Şehir Tiyatrosu'nun 'Don Kixot' isimli Kürtçe oyununu iptal etmesi tepki çekti.

Amed Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan; İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in ünlü Don Kişot (Don Quijote) romanından Kürtçeye uyarlanan 'Don Kixot' oyunu, 28 Mayıs tarihinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sahnelenecekti. Ancak AKP'li Çayırova Belediyesi, 'Don Kixot' oyununun gösterimini iptal etti.

"SÖZLEŞMESİ YAPILMASINA RAĞMEN"

Organizasyon şirketi, oyunun iptal edildiği bilgisini şu ifadelerle duyurdu:

"Kocaeli'de 28 Mayıs tarihinde Amed Şehir Tiyatrosu'nun sahneleyeceği 'Don Kixot' oyunu için salon sözleşmesi yapılmış olmasına rağmen Çayırova Belediyesi'nce tarafımıza salonunu başka bir organizasyona tahsis edildiği bilgisi verilmiştir. 13 Mayıs akşamı 22.30'da, mesai saatleri dışında, telefonla tarafımıza aktarılan bu bilgi yaptığımız sözleşmeyi ihlal eden bir tutumdur. Kocaeli ilinde Don Kixot oyunu ve Aynur Doğan konseri için verilen bu kararlar Kürt kültür ve sanatına dönük kabul edilemez bir yaklaşımdır."

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GELEN EMİRLE İNANILMAZ BİR YASAK KARARI ALDI"

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, iptal kararlarının toplumsal barışı zedeleyen girişimler olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kürtçe'ye, Kürt kimliğine, Kürt diline ve Kürt kültürüne yönelik yeni bir saygısızlıkla karşı karşıyayız. Kocaeli'de iki ayrı belediye sınırları içerinde Kürtçe etkinlikler, sözleşmeler yapılmasına rağmen son anda iptal edildi. Bu kararlar son derece üzücüdür. Derince Belediyesi, sözleşmesi ve tüm hazırlıkları yapılan Aynur Doğan isimli uluslararası üne sahip sanatçının Kürtçe şarkılarla vereceği konseri gerçek dışı açıklamalarla yasakladı. Yine Çayırova Belediyesi Don Kişot adlı Kürtçe oyunu sözleşmeleri yapılmış olmasına, biletler satılmasına rağmen gerçek dışı beyanlar sunarak oyunu iptal etti. Derince ve Çayırova Belediyesi'nde maalesef ki yukarıdan, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir emirle son anda belediye yetkileri inanılmaz bir yasak kararı aldı. Bu, Kürt Dil Bayramı'nın kutlandığı günlerde alınmış ve maalesef ki Kürt meselesinin nereden kaynaklandığına dair çok net bir anlatımı içeren bir yasaklama oldu. Bu yasaklamalarla hiç kimse bir yere varamaz. Sadece ve sadece toplumsal barışı baltalayan girişimlerdir bunlar."