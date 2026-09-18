Gazze'de sanatçılar, yıkılan binanın duvarına rapçi Macklemore'un resmini yaptı

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde Filistinli sanatçılar, İsrail saldırılarında yıkılan binalardan geriye kalan duvarlardan birine, Filistinlilere desteğini dile getiren ABD'li rapçi Macklemore'un çizimini yaptı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde Filistinli sanatçı Ann Radwan ve meslektaşı Qusay Al-Halou, İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle yıkılan binalardan geriye kalan duvarlardan birine yakın zamanda Filistin'i desteklediğini açıklayan ABD'li şarkıcı Macklemore'un çizimini yaptı.

26 yaşındaki Radwan hazırladıkları çalışmayla, savaşın ardından yıkıntılar arasında kalan duvarları sanat eserleri için yeniden kullanmayı ve Gazze'den dünyaya bir mesaj göndermeyi amaçladıklarını belirtti.

Radwan, duvar resminin Macklemore'a Filistinlilere verdiği destek nedeniyle bir teşekkür mesajı olduğunu ifade ederek, "Bu resmi, Gazze ile dayanışma içinde olduğu için ABD'li sanatçı Macklemore'a teşekkür etmek amacıyla yaptık. Ona minnettarlığımızı ve takdirimizi iletmek istedik" dedi.

"Neredeyse resim yapabileceğimiz hiçbir duvar kalmadı"

Savaş öncesinde de Gazze kentindeki bina duvarlarında resim çalışmaları yaptığını anlatan Radwan, savaşın kentin sanat alanlarını da değiştirdiğini söyledi. Radwan, "Savaştan önce Gazze kentindeki binaların duvarlarına duvar resmi çiziyordum. Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı nedeniyle artık neredeyse resim yapabileceğimiz hiçbir duvar kalmadı. Binaların çoğu yıkıldı" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, çalışmalarını sürdürebilmek için yıkıntılar arasında sağlam kalan duvarları aradıklarını belirterek, "Sesimizi dünyanın her yerinde duyurmak ve sanat üretmeyi bırakmayacağımızı söylemek istiyoruz. Hiç kimse resimlerimiz aracılığıyla sesimizi ve yaşadığımız acıları insanlara aktarmamıza engel olamaz" dedi.

Radwan, savaşta ekip arkadaşlarından Dhargham Qreiqea'yı kaybettiklerini de anlattı. Sanatçı, "Ekibimiz üç kişiden oluşuyordu. Ben, arkadaşım Qusay Al-Halou ve arkadaşımız Dhargham Qreiqea. Ancak işgal güçleri Dhargham'ı öldürdü. Buna rağmen çalışmayı bırakmadık" diye konuştu.

Savaşın evlerini, hayallerini ve hedeflerini ellerinden aldığını söyleyen Radwan, buna rağmen sanat üretmeye devam ettiklerini belirtti. Radwan, "İnsanların sokaklarda yürürken yalnızca yıkım gördüğü Gazze'de, evlerin enkazları üzerine renklerimizle resim yapmaya devam ettik. İnsanlara umut ve neşe yaymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Radwan, çalışmalarının dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaşmasını umduklarını belirterek, Filistinli sanatçıların abluka ve kaynak yetersizliğine rağmen üretmeye devam edebildiğinin görülmesini istedi.

Macklemore'un duvar resminin, Filistinli sanatçıların savaşın ağır yıkımı karşısında sanat yoluyla varlıklarını sürdürme çabasının bir parçası olduğunu belirten Radwan, geriye kalan duvarları mesajlarını dünyaya ulaştırabilecekleri alanlara dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

Macklemore'un Gazze'ye desteği tartışma konusu oldu

Duvar resmi, Macklemore'un Filistinlilere yönelik desteğinin yeniden gündeme geldiği bir dönemde yapıldı. Macklemore, 4 Eylül'de ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda verdiği konser sırasında Filistinlilere destek verdiğini açıkladı ve "Özgür Filistin" sloganı attı.

Bu açıklamanın ardından ABD'li rapçinin, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD'deki turnesinin kalan konserlerinden çıkarıldığı bildirildi. Turne organizatörleri, konserlerin yapılması planlanan bazı konser alanlarının sahiplerinin Macklemore kadroda kaldığı takdirde konserlere izin vermeyeceklerini kendilerine ilettiğini açıkladı.

Macklemore ise turneden çıkarılmasında New England Patriots ve Gillette Stadyumlarının sahibi ABD'li milyarder Robert Kraft'ın organizatörler üzerindeki baskısının etkili olduğunu öne sürdü. Sheeran ise kararın kendisine ait olmadığını ve taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını söyledi.

Turneden çıkarılması tartışmalara yol açan Macklemore, daha sonra Sheeran'ın turnesine katılımından elde ettiği 1 milyon dolarlık net gelirin tamamını Filistinlilere destek sağlayan altı kuruluşa bağışlayacağını açıkladı. Macklemore ayrıca, Kraft'a da aynı miktarda bağış yapması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı