Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

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Galatasaray'daki 4 yıllık kariyerinin ardından yeni takımını arayan Mauro Icardi için Avrupa'dan sürpriz bir haber geldi. 32 yaşındaki Arjantinli santrfor, bonservisinin elinde olması nedeniyle kulüpler için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

TOTTENHAM LİSTEYE ALDI İDDİASI

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre Premier Lig temsilcisi Tottenham, Mauro Icardi'yi transfer listesine ekledi. Haberde, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki Londra ekibinin, bonservis bedeli ödemeden deneyimli golcüyü kadrosuna katma fırsatını değerlendirmek istediği belirtildi.

ICARDI YENİDEN ÜST DÜZEY LİG İSTİYOR

Kariyerinde Inter ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerin formasını giyen Icardi'nin, yeniden üst seviyede mücadele etmeye sıcak baktığı aktarıldı. Henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Arjantinli futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA 4 SEZON GEÇİRDİ

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda takımın önemli isimlerinden biri olmuştu. Arjantinli yıldızın sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yeni adresi merak konusu haline geldi.