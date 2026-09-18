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Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı

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Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
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Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi; yollar göle dönerken araçlar güçlükle ilerledi. Trabzon Havalimanı'nın otopark alanı ve çevresi de su altında kalırken, Meteoroloji Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte gökyüzünde şimşek fırtınası ve gök gürültüsü de yaşandı. Art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şiddetli yağış sonrası yollar göle dönerken, araçlar güçlükle ilerledi. Trabzon Havalimanı yağışlardan olumsuz etkilenirken, otopark alanı ve çevresi göle döndü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon'un da aralarında bulunduğu Doğu Karadeniz için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Trabzon'da özellikle gece saatlerinde yağışın etkisini artırması, 24.00-03.00 saatleri arasında metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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