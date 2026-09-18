Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pakistan'da bir cami yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Olay, 18 Eylül Cuma günü Kohat'taki Police Lines (polis yerleşkesi) bölgesinde yaşandı. Yerel saatle öğle saatlerinde, cuma namazının kılındığı sırada patlayıcı yüklü bir araç yerleşkenin eski giriş kapısına çarparak infilak etti.

CAMİNİN DUVARI ÇÖKTÜ, YOLDA KRATER OLUŞTU

Patlamanın şiddetiyle caminin dış bölümünde ağır hasar meydana geldi, bir duvar çöktü. Kurtarma ekipleri, patlamanın caminin dışında geniş bir krater açtığını bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Kohat'taki Bölge Merkez Hastanesi'ne (DHQ) kaldırıldı. Hastane yönetimi, yaralı akını nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

İKİNCİ PATLAMA VE ÇATIŞMA

Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürü Zülfikar Hamid, Geo News'a yaptığı açıklamada saldırının mekaniğini şöyle anlattı:

"Araç kapıya çarptı ve ardından patladı, aynı zamanda silah sesleri de duyuldu."

Hamid, saldırının bir intihar eylemi olduğunu belirterek, ilk patlamanın ardından güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığını, çatışma sürerken yerleşke içindeki Özel Şube (Special Branch) binasında ikinci bir intihar patlaması daha yaşandığını açıkladı.

Merkez Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürü'nün Kohat Bölge Polis Amiri'nden ayrıntılı rapor istediği, patlamanın niteliğinin araştırıldığı ve saldırganlarla çatışmanın sürdüğü bildirildi.

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Emniyet Genel Müdürü Hamid, Hayber Pahtunhva polisinin terörizme karşı "demir bir duvar gibi" durduğunu vurgulayarak, bu tür saldırıların teşkilatın moralini bozamayacağını söyledi. Hamid, "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak" diyerek saldırganların ve onlara destek verenlerin bedel ödeyeceğini belirtti.

BİLANÇO

Bölge Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Şah, Geo News'a hastaneye 15 cenaze ile 50'den fazla yaralının getirildiğini açıkladı. Yaralılar arasında çok sayıda polis mensubu bulunuyor.

Saldırının ardından Police Lines'a ek güvenlik takviyesi sevk edilirken, Kohat-Hangu Yolu tüm trafiğe kapatıldı. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen bir örgüt bulunmuyor.

BÖLGE UZUN SÜREDİR SALDIRILARIN HEDEFİNDE

Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaleti, son yıllarda Pakistan'daki silahlı saldırıların merkez üssü konumunda. Yalnızca 2026 yılında eyalette çok sayıda ölümcül eylem gerçekleşti.

Şubat ayında başkent İslamabad'da bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 31 kişi hayatını kaybetmişti. Mayıs ayında Bannu ilçesinde bir polis konvoyunu hedef alan araç bombası saldırısında en az 12 polis öldü. Temmuz ayında Tank ilçesinde Tehrik-i Taliban Pakistan'ın (TTP) üstlendiği intihar aracı saldırısında 27 kişi, ağustos ayında ise Kabal bölgesinde terör karşıtı bir mitingde düzenlenen intihar saldırısında en az 14 kişi can vermişti.

Kohat, daha önce de polis güçlerini hedef alan saldırılara sahne olmuştu. Şubat ayında ilçede düzenlenen bir pusuda 5 polis hayatını kaybetmişti.