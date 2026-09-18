İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni pistin devreye girmesiyle toplam pist sayısı 6’ya yükselirken, Erdoğan’ın ilk uçağın pilotlarına verdiği kalkış onayı anları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen "4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni" ile İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel esnekliğini artıracak yeni altyapı yatırımları kullanıma sunuldu. Törenden hemen sonra yeni pistten ilk ticari uçak havalandı.

TOPLAM PİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Açılışı yapılan yatırımla birlikte İstanbul Havalimanı’ndaki ana pist sayısı 4’e, yedek pistlerle birlikte toplam pist sayısı ise 6’ya ulaştı. Yapılan yatırımların öne çıkan özellikleri şu şekilde gerçekleşti:

İlk eksenli pist: Tesis kapsamında havalimanının ilk doğu-batı eksenli pisti uçuş operasyonlarına dahil edildi.

Teknik ölçüler: Yeni inşa edilen beton pist, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde tasarlandı.

Taksi ve uçuş süreleri azalacak: Doğu-batı yönündeki pistin farklı rüzgar koşullarında operasyonel esnekliği artırması, özellikle iç hat uçuşları ile doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerini kısaltması hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK KALKIŞ ONAYI

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. ana pistten havalanacak ilk uçağın pilotlarıyla telsiz bağlantısı kurarak kalkış iznini bizzat verdi. Telsiz görüşmesine ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.