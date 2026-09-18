Haberler

İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar Haber Videosunu İzle
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törenin ardından kule ile telsiz bağlantısı kurarak ilk uçağın pilotlarına kalkış onayını bizzat veren Erdoğan, toplam pist sayısını 6'ya çıkaran dev yatırımın açılışını gerçekleştirdi.

  • İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
  • Yeni pistin devreye girmesiyle havalimanındaki ana pist sayısı 4'e, yedek pistlerle birlikte toplam pist sayısı 6'ya yükseldi.
  • 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yeni beton pist, havalimanının ilk doğu-batı eksenli pisti olarak uçuş operasyonlarına dahil edildi.

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni pistin devreye girmesiyle toplam pist sayısı 6’ya yükselirken, Erdoğan’ın ilk uçağın pilotlarına verdiği kalkış onayı anları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen "4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni" ile İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel esnekliğini artıracak yeni altyapı yatırımları kullanıma sunuldu. Törenden hemen sonra yeni pistten ilk ticari uçak havalandı.

TOPLAM PİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Açılışı yapılan yatırımla birlikte İstanbul Havalimanı’ndaki ana pist sayısı 4’e, yedek pistlerle birlikte toplam pist sayısı ise 6’ya ulaştı. Yapılan yatırımların öne çıkan özellikleri şu şekilde gerçekleşti:

  • İlk eksenli pist: Tesis kapsamında havalimanının ilk doğu-batı eksenli pisti uçuş operasyonlarına dahil edildi.
  • Teknik ölçüler: Yeni inşa edilen beton pist, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde tasarlandı.
  • Taksi ve uçuş süreleri azalacak: Doğu-batı yönündeki pistin farklı rüzgar koşullarında operasyonel esnekliği artırması, özellikle iç hat uçuşları ile doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerini kısaltması hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK KALKIŞ ONAYI

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. ana pistten havalanacak ilk uçağın pilotlarıyla telsiz bağlantısı kurarak kalkış iznini bizzat verdi. Telsiz görüşmesine ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
9 yıldır firardaydı! Cinayetten 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı

Cinayetten 25 yıl hapis cezası vardı! Kent merkezinde yakalandı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
Çanakkale'de kazada hayatını kaybeden gencin böbrekleri iki hastaya hayat oldu! Biri 12, diğeri 5 yıldır diyalizdeydi

Bir acının içinden iki hayat çıktı! Yıllardır sıra bekliyorlardı
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın

Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın