Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta kentsel dönüşümle ilçede yaşanan değişimi anlattı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kentsel dönüşümün gerçekleştiği Gaziosmanpaşa'da 10 yılda yaşanan büyük değişimi ve dönüşümü anlattı. Başkan Usta, "Bugüne kadar hak sahiplerimize 7 bine yakın konut teslim ettik. Niyetimiz, amacımız, hedefimiz, 2024 yıl sonuna kadar bunu 15 bine tamamlamak. Riskli yapılarla da bir o kadar daha konut yenileniyor. Gaziosmanpaşa'yı 5 yıl sonra inşallah deprem korkusu olmayan bir şehir hale dönüştürmek en büyük hayalimiz" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti ancak yaşanan felaketin acısı hiçbir zaman unutulmadı. Aynı acıların tekrarlanmaması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığı İstanbul'da kurum ve kuruluşlar tedbirler almayı sürdürürken, yerinde dönüşümün öncü ilçesi Gaziosmanpaşa'nın son 10 yıldaki değişimi, depremle mücadele çalışmalarını en iyi örneği olarak gösteriliyor.

"Sesimi duyan var mı çığlıklarını bir gün olsun unutmadım"

Gaziosmanpaşa'da yaşanan büyük değişim ve dönüşümün mimarı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçenin dününü ve bugününü anlattı. Başkan Usta, 1999 depreminin ardından kentsel dönüşüm alanında eğitim alıp, uzmanlaşmış ve ülkemizdeki kentsel dönüşüm süreçlerinde aktif görevlerde bulunmuştu. O yıllarda hafızalarımıza kazınan "Sesimi duyan var mı?" çığlıklarını bir gün olsun unutmadığını ve bu acının yeniden yaşanmaması için o gün kendine bir söz verdiğini ifade eden Usta, "Bizim mesleğimiz ile Gaziosmanpaşa'nın sorunun birleşmesi, bu işin kaderi oldu. İkimizin kaderi burada birleşmiş oldu. Tabii ben bunu yaşadığım şehre borcum olarak gördüm ve önemsedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle Van depremi sonrası, 'Bu kentsel dönüşüm, siyasi hayatıma mal olsa bile bunu yapmalıyız' sözü hiçbir zaman aklımdan gitmedi. Hep onu kendime şiar edindim ve mutlaka kentsel dönüşümü yapmalıyız ve sonuç almalıyız diye iddialı bir şekilde onu tamamlamaya gayret ettik" dedi.

"Asla pes etmedik, asla kentsel dönüşümle ilgili kararımızdan vazgeçmedik"

Kentsel dönüşümde karşılaştığı engellere değinen Usta, "Van depremi sonrası 6306 sayılı yasal düzenleme çıkmış ve akabinde kentsel dönüşüm startı Gaziosmanpaşa ilçemizde Sarıgöl Mahallemizde verilmişti. İlçemizin üçte birinin yani toplam yaklaşık 4 buçuk milyon metrekarelik bir alanının riskli alan ilan edilmiş olması, Gaziosmanpaşa'nın bir kentsel dönüşüm merkezi olduğunu gösteriyordu. Tabii ki işi yapmak, planlamak kolay olan kısmıydı ama zor olan kısmı işin ilerlemesinde karşımıza çıkan engellerdi. Bu engellerin başında kuşkusuz kentsel dönüşümü yanlış anlayan, yanlış anlatan vatandaşların kafasını karıştıran gruplar, kesimler vardı, siyasiler vardı, odalar vardı. Bu grupların açtığı mahkemeler şu ana kadar bin 500'ü buldu. Şuna inandık; inançla, inatla ve kararlılıkla kentsel dönüşümün üzerine gitmek ve bunu yapmak zorunda olduğumuza inandık. Asla pes etmedik, asla kentsel dönüşümle ilgili kararımızdan vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

"Yerinde en büyük kentsel dönüşüm merkezi Gaziosmanpaşa ilçemizdir, Gaziosmanpaşa belediyemizdir"

Açılan davaların tamamının düşmesinin veya belediye lehine sonuçlanmasının ardından 1950'lerden bu yana gecekonduların yerine modern konutlar yükselmeye başlamıştı. Gelinen noktayı değerlendiren Başkan Usta, "Ülkemizde yerinde en büyük kentsel dönüşüm merkezi Gaziosmanpaşa ilçemizdir, Gaziosmanpaşa Belediyemizdir. Bunu iddialı bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü tüm altyapı çalışmalarımız bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye'nin her yerindeki kurumlara, belediyelere kentsel dönüşümle ilgili oldukça fazla destek olmaktayız. Biz bu projeleri vatandaşımız için yapıyoruz, yerinde yapıyoruz ve yerinin değerini en az on kat artırıyoruz. Gaziosmanpaşa'ya bugüne kadar yaptığımız yatırım maliyeti neredeyse 10 milyar lirayı buldu. Bu inanılmaz bir kıymet Gaziosmanpaşa için ve bunun ekonomik anlamdaki katkısı da sosyal katkısı da bu şehirde kalıyor, bu vatandaşın oluyor" şeklinde konuştu.

"Gaziosmanpaşa'yı 5 yıl sonra inşallah deprem korkusu olmayan bir şehir hale dönüştürmek en büyük hayalimiz"

En büyük hayalinin deprem korkusu olmayan bir Gaziosmanpaşa olduğunu ifade eden Usta, "Sesimi duyan var mı? sorusuna cevap arıyorsak, mutlak suretle evlerimizi yenilemek, güçlendirmek, sağlam evlerde oturmak zorundayız. Bugüne kadar hak sahiplerimize 7 bine yakın konut teslim ettik. Niyetimiz, amacımız, hedefimiz, 2024 yıl sonuna kadar bunu 15.000'e tamamlamak. Diğer taraftan da aslında riskli yapılarla da bir o kadar daha konut yenileniyor. Gaziosmanpaşa'yı 5 yıl sonra inşallah deprem korkusu olmayan bir şehir hale dönüştürmek en büyük hayalimiz" diye konuştu. - İSTANBUL