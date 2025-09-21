Gaziantep'te GastroANTEP Festivali Büyük İlgi Gördü

Gaziantep'te düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde (GastroANTEP) vatandaşlar, kent mutfağına özgü lezzetlere büyük ilgi gösterdi.

UNESCO'nun Fark Oluşturan Şehirler Ağı'na gastronomi alanında Türkiye'den dahil edilen ilk şehir olan Gaziantep'te festival coşkusu tüm hızıyla devam ediyor.

3 yıl önce Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen ve bu sene 6'ıncısı düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde (GastroANTEP) kentin tatlı ve yemekleri tanıtıldı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü kortej yürüyüşüyle başlayan ve bugün sona erecek olan festival hafta boyunca tüm coşkusuyla sürdü. Festival Parkta 9 gün boyunca kurulan yemek ve tatlı stantlarında kentin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen "Antep Baklavası" başta olmak üzere "Antep Fıstık Ezmesi", "Araban Sarımsağı" ve "Menengiç Kahvesi" gibi lezzetleri yer aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen ve kentin ön plana çıkan lezzetleri arasında yer alan beyran, lahmacun, katmer, Antep fıstığı ve kebap çeşitleri gibi 108 lezzetini festivali ziyaret edenler tatma fırsatı buldu.

Hem göze hem de mideye hitap eden Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinin tanıtıldığı festivalde şehrin en iyi restoranları, önde gelen şefleri ile en görkemli yemek ve içeceklerini gurmelerle bir araya getirdi.

Restoranların ve ünlü şeflerin, en beğenilen tatları canlı şovlarla hazırlayarak ziyaretçilerin beğenisine sunduğu festivalde şefler, kebap ve baklava ustaları hünerlerini sergiledi. Gaziantep mutfağına yoğun ilginin olduğu festivali ziyaret eden vatandaşlar, kentin eşsiz lezzetlerine hayran kaldı.

Şehirdeki lezzet mirasının uluslararası alanda tanıtılmasında önemli bir rol üstlenen festivalde yerel üreticiler, usta şefler ve gastronomi meraklıları bir araya geldi. Gaziantep'in mutfak kültürünün global sahneye taşındığı festivalde şehrin asırlardır süregelen yemek kültürü tanıtıldı.

Gazianteplilerin yanı sıra kente Türkiye'nin birçok ilinden gelen ziyaretçilerin festivale olan ilgisinden oldukça memnun kalan kebap ve baklava ustaları, Gaziantep mutfağına ait eşsiz lezzetlerin tanıtıldığı festivali ziyaret eden ziyaretçilerin kentin yemek ve tatlılarına hayran kaldığını dile getirdiler.

Ziyaretçilerin Gaziantep'in öne çıkan eşsiz lezzetlerinin tadına doyamadığını belirten beyran ve kebap ustası Ahmet Çadır, "Bu sene 3'üncüsü düzenlenen ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ndeki (GastroANTEP) stantlarımızda yerimizi aldık. Festival için Gaziantep'e gelen çok sayıda misafirlerimiz var. Gaziantep'in lezzetleri zaten tescilli lezzetlerdir. Gaziantep'in UNESCO tarafından koruma altına alınan lezzetlerini özellikle Gaziantep'in dışındaki misafirlerimiz çok merak ediyordu. Festival kapsamında misafirlerimizi aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Festivalimiz çok güzel geçiyor" dedi.

Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini tadan ziyaretçilerin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen Antep Baklavası'na büyük ilgi gösterdiğini belirten baklava ustası Serdar Urhanoğlu ise, "Çok coşkulu bir festival geçiriyoruz. Baklava ve diğer tatlı çeşitlerini festivale getirdik. Ürünlerimiz hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olduğu için büyük ilgi gördü. Festivale büyük bir ilgi var. Festival çok kalabalık geçti. Daha önceki yıllara göre kıyasladığımızda festivali çok daha fazla kalabalık geçti. Yemekleri yiyen herkes baklava yemek için sıraya giriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP