Haberler

Gaziantep'te Esnaf Sofrası Gastronomi Festivali Coşkusu

Gaziantep'te Esnaf Sofrası Gastronomi Festivali Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen ilk 'Esnaf Sofrası Gastronomi Festivali'nde vatandaşlar bedava yemek ve tatlı almak için yarıştı. Festival, Gaziantep'in eşsiz mutfağını tanıtmak ve esnaf dayanışmasını sağlamak amacıyla yapıldı. 2 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluştu.

Gaziantep'te düzenlenen festivalde bedava dağıtılan yemek ve tatlıları alabilmek için vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

İlk defa düzenlenen "Esnaf Sofrası Gastronomi Festivali"nde kurulan sofrada yer alan yemekler ve tatlıları vatandaşlar 10 dakika içinde tüketti.

Sofradaki yemek ve tatlılar vatandaşlara ücretsiz dağıtılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yemek ve tatlı almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, dakikalar içinde sofrada yer alan yemek ve tatlıları bitirince tepsiler ve tabaklar boş kaldı.

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar, Pastacılar ve Kafeteryacılar Esnaf Odası tarafından düzenlenen festivalin açılışı için kurulan sofrada kentin yöresel yemekleri, baklava, tatlı ve kebap çeşitleri yer aldı.

Gaziantep'in eşsiz mutfağını ve esnaf dayanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde kent esnafının yanı sıra Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden de odalar ve esnaflar katıldı.

Festivalde kurulan stantlarda baklava başta olmak üzere kebap çeşitleri, kuzu çevirmesi, mangalda sucuk, Antep fıstığı, kurutmalık yöresel ürünler ve birbirinden lezzetli yemek çeşitleri yer aldı.

Şehrin gastronomi mirasının lezzet dolu etkinliklerle kutlanacağı festivale 2 Kasım 2025 tarihine kadar Festival Park'ta düzenlenecek. Gaziantep'in geleneksel yemekleri, tatlıları ve yöresel ürünlerinin vatandaşlarla buluştuğu festivalde 29 Ekim coşkusu da yaşandı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gastronomiyle bir araya getiren festival, hem Gaziantep'in zengin mutfak kültürünü hem de yerel esnafın emeğini ön plana çıkardı. Mehteran gösterisiyle başlayan festivale katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Sofra kelimesi Gaziantep'e çok uygun. Dünya bir ev olsa mutfağı Gaziantep olurdu diyen insanlarız. Biz bunu hak ederek, inanarak ve burada sergileyerek söylüyoruz. Ama bugün kıymetli başkanım sofrayı bereketli ve bol tutmuş. Aslında güzel ülkemizin her tarafından esintiler var. Kıymetli başkanımın söylediği gibi Karadeniz'den de esintiler var. İç Anadolu'dan da esintiler var. Olmak isteyen herkese açık olan bu sofrada ve her taraftan esintiler var. Ama yine esintinin en güzeli haliyle Gaziantep'in birbirinden güzel ürünleri var. Gaziantep'imizin her tarafında birbirinden güzel ürünlerimiz var. İslahiye'miz de biberimiz, Araban'ımız da sarımsağımız ve Oğuzeli'nde narımız var. Her ilçemizde çok güzel ürünler var. İşte burada da yemeğe bürünmüş hali herkesi yutkunduruyor. Ben bu sofranın bereketli olmasını diliyorum. İnşallah bol, bereketli ve güzel geçer. Bunların hepsi bizim için çok kıymetli. Her birinde hem şehrimizi biraz daha tanıtıyoruz, her bir üründe şehrimizin özelliklerini biraz daha anlatma fırsatı oluyoruz. Hem de festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar, Pastacılar ve Kafeteryacılar Esnaf Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, Gaziantep'in dünyaca ünlü mutfağını sonbaharın en keyifli günlerinde vatandaşlarla buluşturan festivalin 2 Kasım'a kadar süreceğini söyledi.

Katmerci, "Gaziantep'in bereketi sofraya, sofranın bereketi şehre yayılıyor" sloganıyla düzenledikleri festivale katılanlara teşekkür ederek, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz esnaf soframızın hikayesi aslında esnaf sahresinden yola çıkarak bugüne uyarlayamaya çalıştık. Kıymetli ülkemizin doğusundan batısına, Karadeniz'inden İç Anadolu'suna ve Güneydoğu'suna kadar birbirinden lezzetli sofralarımızı süsleyen yemeklerimizi festival alanımızda beş gün boyunca vatandaşlarımıza sunmak istedik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'deki felaket göz göre göre mi geldi? Yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Yıkılan 7 katlı binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Gebze'deki felaket göz göre göre mi geldi? Yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Yıkılan 7 katlı binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.