Gaziantep'te Esnaf Sofrası Gastronomi Festivali Coşkusu

Gaziantep'te düzenlenen festivalde bedava dağıtılan yemek ve tatlıları alabilmek için vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

İlk defa düzenlenen "Esnaf Sofrası Gastronomi Festivali"nde kurulan sofrada yer alan yemekler ve tatlıları vatandaşlar 10 dakika içinde tüketti.

Sofradaki yemek ve tatlılar vatandaşlara ücretsiz dağıtılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yemek ve tatlı almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, dakikalar içinde sofrada yer alan yemek ve tatlıları bitirince tepsiler ve tabaklar boş kaldı.

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar, Pastacılar ve Kafeteryacılar Esnaf Odası tarafından düzenlenen festivalin açılışı için kurulan sofrada kentin yöresel yemekleri, baklava, tatlı ve kebap çeşitleri yer aldı.

Gaziantep'in eşsiz mutfağını ve esnaf dayanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde kent esnafının yanı sıra Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden de odalar ve esnaflar katıldı.

Festivalde kurulan stantlarda baklava başta olmak üzere kebap çeşitleri, kuzu çevirmesi, mangalda sucuk, Antep fıstığı, kurutmalık yöresel ürünler ve birbirinden lezzetli yemek çeşitleri yer aldı.

Şehrin gastronomi mirasının lezzet dolu etkinliklerle kutlanacağı festivale 2 Kasım 2025 tarihine kadar Festival Park'ta düzenlenecek. Gaziantep'in geleneksel yemekleri, tatlıları ve yöresel ürünlerinin vatandaşlarla buluştuğu festivalde 29 Ekim coşkusu da yaşandı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gastronomiyle bir araya getiren festival, hem Gaziantep'in zengin mutfak kültürünü hem de yerel esnafın emeğini ön plana çıkardı. Mehteran gösterisiyle başlayan festivale katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Sofra kelimesi Gaziantep'e çok uygun. Dünya bir ev olsa mutfağı Gaziantep olurdu diyen insanlarız. Biz bunu hak ederek, inanarak ve burada sergileyerek söylüyoruz. Ama bugün kıymetli başkanım sofrayı bereketli ve bol tutmuş. Aslında güzel ülkemizin her tarafından esintiler var. Kıymetli başkanımın söylediği gibi Karadeniz'den de esintiler var. İç Anadolu'dan da esintiler var. Olmak isteyen herkese açık olan bu sofrada ve her taraftan esintiler var. Ama yine esintinin en güzeli haliyle Gaziantep'in birbirinden güzel ürünleri var. Gaziantep'imizin her tarafında birbirinden güzel ürünlerimiz var. İslahiye'miz de biberimiz, Araban'ımız da sarımsağımız ve Oğuzeli'nde narımız var. Her ilçemizde çok güzel ürünler var. İşte burada da yemeğe bürünmüş hali herkesi yutkunduruyor. Ben bu sofranın bereketli olmasını diliyorum. İnşallah bol, bereketli ve güzel geçer. Bunların hepsi bizim için çok kıymetli. Her birinde hem şehrimizi biraz daha tanıtıyoruz, her bir üründe şehrimizin özelliklerini biraz daha anlatma fırsatı oluyoruz. Hem de festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar, Pastacılar ve Kafeteryacılar Esnaf Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, Gaziantep'in dünyaca ünlü mutfağını sonbaharın en keyifli günlerinde vatandaşlarla buluşturan festivalin 2 Kasım'a kadar süreceğini söyledi.

Katmerci, "Gaziantep'in bereketi sofraya, sofranın bereketi şehre yayılıyor" sloganıyla düzenledikleri festivale katılanlara teşekkür ederek, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz esnaf soframızın hikayesi aslında esnaf sahresinden yola çıkarak bugüne uyarlayamaya çalıştık. Kıymetli ülkemizin doğusundan batısına, Karadeniz'inden İç Anadolu'suna ve Güneydoğu'suna kadar birbirinden lezzetli sofralarımızı süsleyen yemeklerimizi festival alanımızda beş gün boyunca vatandaşlarımıza sunmak istedik" diye konuştu. - GAZİANTEP