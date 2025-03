Filistin ve İsrailli Aktivistlerin 'No Other Land' Belgeseline Oscar Ödülü

Filistin ve İsrailli aktivistlerin birlikte çektiği ve Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından uygulanan zorunlu göç politikaları ve yıkıma karşı verilen mücadeleye odaklanan "No Other Land" belgeseli, "En İyi Belgesel" kategorisinde Oscar aldı.

Oscar olarak bilinen sinema alanında sanatsal ve teknik başarıya verilen en prestijli ödül olan 97. Akademi Ödülleri, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Basel Adra isimli genç bir Filistinli aktivistin, çocukluğundan bu yana Batı Şeria'daki Masafer Yatta bölgesinde İsrail ordusunun zorunlu göç politikasına karşı ortaya koyduğu direniş ve bu mücadelesinde onun sesini duyurmasına yardımcı olan İsrailli gazeteci ve film yapımcısı Yuval Abraham ile arkadaşlıkları üzerine kurulan "No Other Land" isimli belgesel, "En İyi Belgesel" ödülü aldı.

Ödül töreninde "Filistinlilere yönelik etnik temizliği durdurun" çağrısı

Filistinli aktivist Basel Adra ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 2 ay önce baba oldum. Kızım, şu anda benim yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaz diye umut ediyorum. Masafer Yatta bölgesi sakinleri, İsrail işgali altında her gün yerleşimcilerin uyguladığı şiddet, evlerin yıkılması ve zorunlu göç uygulamaları ile karşı karşıya kalıyor ve sürekli bu korkuyla yaşıyor" dedi.

No Other Land belgeselinin Filistinlilerin onlarca yıldır katlanmak zorunda kaldığı ve hala devam eden acı gerçeği yansıtığını vurgulayan Adra, "Dünyaya, bu adaletsizliğin durması ve Filistin halkına yönelik etnik temizliğin sona ermesi için ciddi adımlar atma çağrıları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Yahudi film yapımcısı, ABD'nin İsrail politikasını eleştirdi

Yahudi gazeteci ve film yapımcısı Yuval Abraham ise ödülü kabul konuşmasında, "Bu filmi Filistinliler ve İsrailliler olarak beraber yaptık. Çünkü beraber olduğumuzda sesimiz daha güçlü duyuluyor. Gazze ve Gazze halkının uğradığı vahşi yıkıma, hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu sona ermeli. 7 Ekim'de işlenen suçta acımasızca rehin alınan İsrailli esirler de serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

"Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum" diyen Abraham, "Ama eşit değiliz. Farklı bir rejimde yaşıyoruz. Ben sivil hukuk altında özgürlük içinde yaşarken, Basel, hayatını yok eden ve hiçbir kontrole sahip olmadığı askeri hukuk altında yaşıyor. Farklı bir yol mümkün. Etnik bazlı üstünlüğün olmadığı, her iki halk için de ulusal hakların tanındığı siyasi bir çözüm. Fakat burada söylemem gereken şey, bu ülkenin dış politikasının bu yolun tıkanmasına yardımcı olduğu" şeklinde konuştu.

İsrailliler ve Arapların birbirleriyle iç içe olduklarını vurgulayan Abraham, "Benim halkım, Basel'in halkı gerçek manada özgür ve güvenlik içinde olmadığı sürece güvende olamaz" dedi.

ABD'de dağıtımcı bulamadı

2019 ve 2023 yılları arasında çekilen ve çekim süreci Gazze'deki savaştan önce tamamlanan filmin ödül töreninde "En İyi Belgesel" ilan edilmesi, filmin ABD'deki serüveni açısından bir dönüm noktası oldu. Övgülerle karşılanan ve bir dizi ödül alan film, 24 ülkede dağıtımcı bulmasına rağmen ABD'de hiçbir dağıtımcı şirket tarafından kabul edilmemiş ve bu da Amerikalı sinemaseverlerin filmi sinemalarda veya internette çeşitli platformlar üzerinden izlemesini imkansız hale getirmişti.

Anora geceye damga vurdu

Oscar ödüllerinde "En İyi Film" ödülüne "Anora", "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne "The Brutalist" filmindeki rolüyle Adrien Brody, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne "Anora" filmindeki rolüyle Mikey Madison, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne "A Real Pain" filmindeki rolüyle Kieran Culkin, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne "Emilia Perez" filmindeki rolüyle Zoe Soldana, "En İyi Yönetmen" ödülüne "Anora" filmiyle Sean Baker, "En İyi Görüntü Yönetimi" ödülüne "The Brutalist", "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülüne Brezilya'dan bu ödülü ilk kez alan film olan "I'm Still Here" layık görüldü. - WASHINGTON